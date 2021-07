Négyszáz nőt sterilizáltak akaratuk ellenére Csehországban

Kárpótlást kapnak Csehországban azok a nők, akiket 1966 és 2012 között akaratuk ellenére sterilizáltak – adta hírül az MTI. A képviselőház által korábban elfogadott jogszabályt a szenátus is jóváhagyta, életbe lépéséhez már csak az államfő aláírása szükséges.

A törvény szerint mindazok a cseh nők, döntően romák, akik bizonyítani tudják, hogy jogtalan sterilizálás áldozatai lettek, 300 ezer koronás (4,2 millió forintnyi) egyszeri pénzbeli kártérítést kapnak az államtól. A törvényalkotók szerint mintegy 400 olyan esetre derült fény, amikor a nők nem szabad akaratukból, hanem a gyermekek után járó segélyek korlátozása vagy a gyermekek elvételével való fenyegetés miatt vetették alá magukat a sterilizációnak.

Helena Válková parlamenti képviselő, a törvényjavaslat társszerzője szerint a jogszabály január 1-jén lép életbe, és az érintetteknek három évük lesz, hogy benyújtsák kárpótlási kérelmüket. A kérelmeket az egészségügyi minisztérium fogja elbírálni, és ha elutasítja, az érintettek bírósághoz fordulhatnak, méghozzá úgy, hogy a per költségeit az állam állja.

A kényszersterilizálás problémáját 2004-ben vetette fel a romák jogaival foglalkozó európai központ. A jelentés nyilvánosságra hozatalát követően több tucatnyi cseh nő jelentkezett a hatóságoknál. A prágai kormány 2009-ben nyilvánosan bocsánatot kért az érintettekről, megígérve a probléma kivizsgálását és a kárpótlást is. Jiří Dienstbier korábbi emberi jogi miniszter néhány éve el is készített egy törvényjavaslatot, de azt a kormány nem találta megfelelőnek. A mostani módosítást több parlamenti párt képviselőiből álló csoport kezdeményezte, és a kabinet is támogatta.