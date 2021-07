Siralomházban halt meg a sorozatgyilkos

A 77 éves amerikai egy kaliforniai börtönkórházban halt meg, halála okát nem közölték, csak annyit írtak, hogy annak természetes oka volt. Rodney Alcala volt minden idők egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa.

Először 1980-ban ítélték halálra Kaliforniában egy 12 éves kislány elrablása és meggyilkolása miatt. Ügyét többször újratárgyalták, de minden esetben halálra ítélték. Közben hozzá köthető gyilkosság újabb bizonyítékai kerültek elő, Alcala azokat is bevallotta. Végül 2010-ben kapott halálbüntetést Kaliforniában a kislány és négy nő megöléséért.

2012-ben azonban a New York-i rendőrség is megvádolta két gyilkossággal, amelyeket még 1971 és 1979 között követett el. Bűnösségét bizonyították, úgy hogy ráadásnak még 25 évet kapott. 1978 szeptemberében - vélhetően két gyilkosság között - részt vett egy népszerű amerikai randizós, televíziós műsorban, amit meg is nyert.

A felderített és bevallott gyilkosságok mellett valószínű, hogy az elmúlt 50 év több tucat, felderítetlen bűnténye is az ő számlájára írható.