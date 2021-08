Észak-Korea a szankciók feloldását követeli az ENSZ-től és az USA-tól a leszerelésért

Phenjan a rá kirótt kereskedelmi szankciók feloldásától teszi függővé a nukleáris leszerelést célzó tárgyalások újraindítását az Egyesült Államokkal − közölték dél-koreai parlamenti képviselők a helyi hírszerzés információira hivatkozva. A bejelentés szerint a finomított olaj, illetve a fémexportra kirótt büntetőintézkedések feloldása mellett a kommunista rezsim a luxustermékek behozatalát is szeretné elérni.

Az ENSZ, az Egyesült Államok és más országok büntetőintézkedéseket vezettek be Phenjan ellen, megtiltva egyes termékek exportját Észak-Koreába, válaszul az észak-koreai nukleáris és rakétaprogramokra. A keddi ülésen egyúttal azt is elmondták, hogy Észak-Koreában a hőhullámok okozta szárazság és aszályok miatt a vezetés elrendelte a hadsereg részére félretett rizskészletek megcsapolását − számolt be róla az MTI.

A zárt ülésen részt vevő Ha Tai Kung parlamenti képviselő szerint Phenjan a háborús időkre félretett rizskészletét csapolta meg, Kim Bjung Ki képviselő pedig azt mondta, a 26 milliós Észak-Koreának körülbelül 5,5 millió tonnányi élelemre van szüksége a lakosság ellátásához, ám a hírszerzés szerint az ország kezd kifogyni a gabonatartalékaiból is. Elemzők szerint a helyzet leghamarabb csak ősszel, a betakarítás idején javulhat.

A jegybank szerint Észak-Korea gazdasága az elmúlt 23 év legnagyobb csapását szenvedte el 2020-ban.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető júniusban, a Koreai Munkapárt központi bizottságának plenáris ülésén elismerte, hogy országában egyre feszültebb az élelmezési helyzet, egyebek között a koronavírus-járvány miatt. Korábban a pandémia okozta nehézségeket egyenesen a kilencvenes évek éhínségéhez hasonlította, amely százezrekkel végzett.