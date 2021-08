Vilmos hercegbe is szerelmes volt Meghan Markle?

Az amerikai In Touch nevű bulvárlap szerint eredetileg Vilmos hercegbe volt szerelmes Meghan Markle, de mivel vele nem sikerült összejönnie, ezért végül Harry herceget szemelte ki magának. A Gossip Cop nevű tényellenőrző bulvároldal szerint viszont az In Touch állításait semmi sem bizonyítja, és könnyen lehet, hogy kacsáról van szó.

Meghan Markle az Oprah-interjúban még azt állította: ötlete sem volt arról, hogy a gyakorlatban mit jelent a királyi családba beházasodni. A hercegnő azt is mondta, hogy Harry hercegről még csak azt sem tudta, hogy kicsoda, mielőtt találkoztak volna.

Hál'istennek semmit sem tudtam a családról, nem néztem utánuk. Ha így lett volna, akkor ezzel lett volna tele a fejem

– mondta akkor.

Nemrég azonban az In Touch magazinban megjelent egy cikk, amely ezt cáfolja. Eszerint Meghan nagyon is ismerte a királyi családot,

MIVEL MÉG FŐISKOLÁSKÉNT IS SZERELMES VOLT VILMOS HERCEGBE.

„Meghannek volt egy posztere Vilmos hercegről a kollégiumi szobája falán! Belé volt szerelmes, nem Harrybe” – mondta a lapnak nyilatkozó forrás, aki azt is elmondta, hogy a hercegné barátai szerint Meghan imádta a királyi családot.

A főiskolai barátai szerint Meghan imádta a királyi családot és már akkor is látszott, hogy az a célja, hogy eggyé váljon közülük

– mondta.

A lap szerint a hercegnő eredetileg Vilmosra pályázott volna, de a terveit keresztbehúzta az, hogy Kate Middleton elhappolta előle a férfit.

Mivel Vilmos így elérhetetlenné vált, Meghan Harryt szemelte ki magának és végül általa vált a királyi család részévé

– nyilatkozta a forrás.

Állítása szerint a hercegné utóbb Harrynek is bevallotta, hogy szerelmes volt a testvérébe, de csak azután, hogy már összeházasodtak. Harry herceg pedig ki is akadt amiatt, hogy Meghan ezt miért nem mondta el neki korábban, de ennél is nagyobb bajt jelentett, hogy Katalain hercegné is megtudta ezt.

Kate mindig is nagyon vigyázott Harryre

– mondta az In Touch forrása, hozzátéve: a hercegné nem nézte jó szemmel, hogy Meghan nem volt őszinte a párjával. Ha Meghannak lett volna lehetősége arra, hogy Vilmossal találkozzon sok-sok évvel ezelőtt, akkor nagyon máshogy alakulhattak volna a dolgok – összegezte az anonim forrás.

Gossip Cop: lejárt lemez, ezt már Katalin hercegnéről is elmondták

A Gossip Cop szerint viszont az In Touch írása elég gyenge lábakon áll és önmagában nem bizonyítva, hogy mindez így volt és Meghan valóban Vilmosra pályázott volna. Kritikájukban kifogásolják, hogy az In Touch csak névtelen forrásokra hivatkozik, aki ráadásul szintén másodkézből, Meghan barátaitól szerzett információkat ismertet.

Továbbá az is beszédes szerintük, hogy Meghan ennyire nehezen tudott beilleszkedni a királyi családba, márpedig ez nem lenne így, ha ennyire tudatosan közéjük akart volna bekerülni.

Tudjuk, hogy Meghan Markle nagy színésznő, de az, hogy az egész családot – beleértve a saját férjét is – megvezesse, már-már Oscar-díjat érdemelne

– írták.

Arra is emlékeztetettek továbbá, hogy 2019-ben Katalin hercegnéről is azt pletykálták, hogy volt egy posztere Vilmosról a szobájában, de azt sem sikerült megerősíteni, maga a hercegné is csak nevetett egyet ezen, amikor megkérdezték róla. Számukra úgy tűnik, hogy az In Touch most ezt a történetet próbálja megzenésíteni más formában

Vajon kinek lehetett még posztere Vilmos hercegről? Károly hercegnek? Netalántán a királynőnek?

– teszik fel a gúnyos kérdést.