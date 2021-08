Elfogadták a törvényjavaslatot, vége lehet a kormánykritikus lengyel televíziónak

Szerda esti ülésén a varsói parlament képviselőháza, a szejm elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely kitiltja lengyel médiapiacról az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhellyel rendelkező cégeket – írja a Reuters.

A törvényjavaslat 228 igen szavazattal 216 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett ment át, fő célpontja az kormánykritikus hangjáról ismert televízió, a TVN 24, amelyet naponta mintegy négy és fél millióan néznek. Amerikai tulajdonban, a Discovery Inc., tulajdonában van, amely egy holland leányvállalatával állt mögötte, hogy megfeleljen annak az eddig is hatályban lévő törvénynek, hogy Európán kívüli cégnek nem lehet 49 százaléknál többje lengyel médiacégben.

A törvényjavaslat most arra vár hogy a százfős szenátus is szavazzon róla, a helyzetet pedig árnyalja, hogy a TVN24 műsorszórási engedélye szeptember 26-án lejár, és bár a korábbi felháborodás hatására két hónappal már meghosszabbították, a szejm döntése azt vetíti előre, hogy nem nem kap több időt. Antony Blinken amerikai külügyminiszter sietve figyelmeztetett is, hogy az Egyesült Államok mély aggodalommal követi, hogy mi történik, a műsorszórási engedély megvonásával pedig a lengyelek jövőbeli amerikai befektetések sorsát kockáztatják.

A Discovery Inc., a maga részéről a szólás- és a sajtószabadság elleni támadásnak nyilvánította a törvényjavaslatot. Piotr Muller kormányszóvivő azzal érvelt mellette, hogy Lengyelországnak más EU-tagországokhoz hasonlóan joga van szabályozni a befektetéseket.

A lex TVN gúnynéven ismert törvényjavaslat elfogadásához Mateusz Morawiecki miniszterelnöknek a pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) szavazatai mellett ellenzéki támogatásra is szüksége volt. Többsége annak ellenére jött össze, hogy a kisebbik kormánypárt, a menesztett Jaroslaw Gowin miniszterelnök-helyettes fémjelezte Porozumienie (Egyetértés) kilépett a koalícióból, amelynek addig 232 mandátuma volt a 460-ból.

Az ügy most a százfős szenátus elé kerül, ahol az ellenzéké a szűk többség. Módosító javaslatokkal élhet a testület, azután pedig, hogy a képviselőház döntött ezekről, Andrzej Duda elnök szignója kell, hogy hatályba lépjen a törvény.