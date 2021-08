Már a következő világjárványra készül az amerikai katonai szakértő

Adam Scher alezredes, az amerikai védelmi minisztérium korábbi járványügyi tanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak hatékonyabb katonai stratégiát kell kidolgoznia a következő világjárványra – írja a Defense One. Scher szerint helyes döntés volt, hogy a járvány elleni küzdelemben tavaly márciusban a fegyveres erőket is bevetették. Csak idén februárban 17 millió dózisnyi vakcinát adtak be a fegyveres testületek tagjai – emlékeztetett.

Hozzátette: a hadsereg fertőzésekkel foglalkozó intézményén belül már most is folynak az arra vonatkozó kutatások, hogy miként lehetne egy olyan, széles hatókorú vakcinát kifejleszteni, amely a koronavírus jelenlegi és jövőbeli változatai ellen is védelmet biztosít.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövőben még ennél is nagyobb szerep juthatna a katonaságnak a járvány elleni küzdelemben. Ennek jegyében szerinte szükség van arra, hogy

a hadseregnek megfelelő, a variánsok szűrésére is alkalmas tesztelési kapacitása legyen,

a katonai egységek elegendő védőfelszereléssel, gyógyszerrel és vakcinával rendelkezzenek,

gyakorlatokon is tesztelni kell, hogy a katonákat sikerülne-e bevetni egy járványügyi vészhelyzet esetén,

valamint a katonaság és a többi hatóság gyógyszerkísérleteit jobban össze kell hangolni, hogy a kormányzat hatékonyabb választ adhasson a járványügyi kihívásokra.

A védelmi minisztériumnak fel kell készülnie, hogy legközelebb már ne a tűzjelző üveget kelljen betörni vészhelyzet esetén – fogalmazott Adam Scher.