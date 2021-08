Afganisztán lehet Biden Vietnámja – vagy mégsem?

Miután a tálibok rohamtempóban ellenőrzésük alá vonták Afganisztánt, az amerikaiak kivonulását követő kabuli eseményeket többen is az 1975-ös saigoni jelenetekhez hasonlították. Egy kanadai szakértő szerint valóban vannak hasonlóságok, de fontos különbségek is. Míg a vietnámi háború a maga idején a legmegosztóbb kérdés volt az Egyesült Államokban, addig napjainkban az amerikaiak szinte el is feledkeztek Afganisztánról.