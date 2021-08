Európa belerokkanhat egy újabb migrációs válságba

Túlél-e Európa egy újabb migrációs válságot? – tette fel a kérdést Douglas Murray konzervatív brit publicista az Unherd portálon pénteken megjelent cikkében.

A szerző ismert Magyarországon, két könyve, az Európa furcsa halála és A tömegek tébolya is megjelent magyarul. Tavaly a Danube Institute vendégkutatójaként tartózkodott Budapesten, illetve a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégelőadója is volt. Két éve részt vett az MCC nagyszabású nemzetközi migrációs konferenciáján. Tavaly az Index is interjút készített vele.

Douglas Murray szerint még korai megjósolni, milyen hosszú távú következményei lesznek az afganisztáni összeomlásnak, de valószínűtlennek tűnik, hogy valaha is sikerként értékelnék. Egy következménnyel szinte biztosan számolhat Európa, mégpedig azzal, hogy a következő hónapokban és években a Nyugat újabb migrációs kihívással kerül szembe, amelyet nem tud megakadályozni.

A publicista emlékeztetett rá, hogy 2015-ben nagyon sokan állították azt magukról, hogy szíriaiak, Európába jutva azonban már igen kevés ország hatóságai voltak képesek ezt ellenőrizni. Igaz, már az is elég volt ahhoz, hogy a közvéleménynek menekültválságról, nem pedig bevándorlási válságról beszéljenek.

A Nyugatra a publicista szerint rátelepszik a szégyen érzete az ország magára hagyása miatt. A civil szervezetek és jogvédők amellett fognak érvelni, hogy morális kötelesség befogadni az afganisztáni menedékkérőket.

Douglas Murray szerint sokan meg lesznek róla győződve, a Nyugat felelőssége, hogy Afganisztánban nincs virágzó liberális demokrácia és hogy ilyen súlyos humanitárius helyzet alakult ki. Ebben van is némi igazság szerinte, ezért különösen nehéz lesz nemet mondani az Afganisztánból menekülőknek.

A publicista úgy véli, a probléma ezúttal is a részletekben rejlik. Egyetlen európai országban sincs elegendő szakértő, aki ki tudná deríteni, egészen pontosan honnan érkeznek az adott menedékkérők. Mint írta, 2015 óta megoldatlan probléma az is, hogy nincs elég szakértő, aki beszélné a bevándorlók anyanyelvét. Ennek eredményeképpen bizonyosan sokan lesznek olyanok, akik nem Afganisztánból érkeznek, de élvezni fogják az előnyeit annak, hogy azt mondják, onnan jöttek.

Ez bizonyos mértékben érinteni fogja az Egyesült Államokat, de földrajzi okokból elsősorban Európát. Egy határőr, akivel Douglas Murray a múlt héten beszélt, azt mondta, a La Manche csatornán keresztül érkező bevándorlók közül már most sokan azt állítják, hogy Afganisztánból érkeztek. Ez valószínűleg többnyire nem igaz. Nem meglepő ugyanakkor, hogy a nyugati országok bűntudatára építenek, alighanem a csempészbandák is ezt tanácsolják – állítja a publicista.

A humanitárius válság idején a nyugat-európaiak nem szeretnek „szívtelen” nyilatkozatokat hallani a politikusaiktól, de tanulva 2015-ből, valószínűleg azt sem akarják, hogy túl nyitottak legyenek. Douglas Murray szerint a brit közvélemény most úgy érzi, erkölcsi kötelessége a szigetországnak befogadnia az afgánokat, de ez valószínűleg nem lesz mindig így.

A publicista összegzése az, hogy az afganisztáni menekültekért való európai aggodalom jó szándékú, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel nem fognak sokan visszaélni. Amikor pedig megtörténik, sem az európai kormányok, sem pedig az állampolgárok nem lesznek képesek megbirkózni vele.

