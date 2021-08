Jemeni lázadók rakétákkal és drónokkal röpítették levegőbe a hadsereg légitámaszpontját

Legkevesebb 30 katona meghalt és sokan megsebesültek vasárnap Jemen déli részén, amikor rakéta- és dróntámadás érte a hadsereg légitámaszpontját – közölték katonai forrásból.

A beszámolók szerint a rakéták akkor csapódtak be az Áden kikötővárostól 70 kilométernyire északra fekvő el-Anád légibázis gyakorlóterén, miközben a katonák reggeli gyakorlatukat végezték. Ráadásul nemcsak rakéták, hanem robbanószerrel megrakott drónok is becsapódtak a támaszpont területén.



A támadást a síita húszi lázadók számlájára írják. A húszik ugyanis régóta szemben állnak a jemeni kormány oldalán harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalícióval, amely 2015-ben avatkozott be a jemeni polgárháborúba. A felkelők rendszeresen indítanak támadásokat a hadsereg állásai és szaúdi célpontok ellen azóta, hogy 2014 szeptemberében elfoglalták a jemeni fővárost, Szanaát.

Nyugati szakértők egyetértenek abban, hogy a húszikat Irán látja el fegyverrel. Teherán viszont annak ellenére is tagadja ezt, hogy a lázadók által bevetett számos harci eszközről bebizonyosodott, hogy Iránból származik.



A vasárnapi támadást nem sokkal azután hajtották végre, hogy megfeneklettek a fegyverszüneti tárgyalások a húszik és a szaúdi vezetésű koalíció között. A lázadók azt szerették volna elérni, hogy megszűnjön az ellenőrzésük alatt álló kikötőket és a szanaái repteret sújtó blokád cserébe azért, hogy felfüggesztik a támadásokat.



A 2014-ben kirobbant jemeni polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá, aminek következtében a világ jelenlegi legsúlyosabb humanitárius válsága alakult ki Jemenben.