Már 2030-ig kifogyhat Románia a földgázból

Románia földgáztartalékai 9 év alatt kimerülnek, míg a kőolajból még 22 évre elegendő forrása van az országnak - derül ki a British Petroleum (BP) kőolajipari vállalat friss jelentéséből. A brit óriásvállalat a 70. alkalommal tette közzé szokásos elemzését, amelyben nem csak a globális energiatartalékokat tekintik át a fontosabb országokra is lebontva, hanem a különböző megújuló energiaforrások térnyerését is nyomon követik – számol be a Transindex.

A jelentésből kiderül, hogy miként alakult a bolygó és Románia energiafelhasználása a járvány kitörésének évében.

A tanulmány szerzői több mutatóval is mérik az energetikai kilátásokat, ezek közül az egyik legkézzelfoghatóbb az úgynevezett R/P ráta (az angol reserves-to-production kifejezésből ered, az R betű a tartalékokat, míg a P az energiahordozók kitermelését mutatja évente), amely azt mutatja meg, hogy egy országnak még hány évig elegendő tartalékai vannak a különböző energiahordozókból. Fontos, hogy a mutató kizárólag a már feltárt fölgáz- vagy kőolajmezőkkel számol, nem vesz figyelembe olyan potenciális tartalékokat, amelyeknek a létezése még nem nyert bizonyítást.

Már az évtized végére kimerülhetnek Románia eddig feltárt földgáztartalékai.

Az elemzésben a BP kutatói Románia esetében 9,1-es R/P mutatót számoltak a földgzátartalékokra. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi átlagos kitermelési volumen mellett ennek az energiahordozónak az esetében még kicsivel több mint 9 évre elegendő tartaléka van az országnak, tehát elképzelhető, hogy Románia már az évtized végére földgáztartalékok nélkül marad. A konkrét számok azt mutatják, hogy az országnak körülbelül 100 milliárd köbméterre tehető a földgáztartaléka, tavaly pedig körülbelül 8,7 milliárd köbméter fogyott, miközben azt is fontos megjegyezni, hogy a járvány miatti korlátozások hatásaként az elmúlt évben 9,8 százalékkal csökkent országos szinten a földgázkitermelés.

Azonban a

Fekete-tenger mélyén fekvő, eddig kiaknázatlan lelőhelyek feltárása

kedvező fordulatot hozhat a elemzés szerzői szerint.