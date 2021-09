Szijjártó Péter: Orbán Viktor a legdemokratikusabb miniszterelnök Európában

Megérti Svájcot, amiért az alpesi ország felmondta az Európai Unióval kötött keretmegállapodását, és nem akar több hatáskört adni a 27 tagországot tömörítő szervezetnek Szijjártó Péter – derül ki abból az interjúból, amely szombaton a svájci Blickben jelent meg a külgazdasági és külügyminiszterrel.

A magyar politikus az elmúlt hónapokban többször találkozott a svájci kollégájával, Ignazio Cassisszal

Eddig leginkább a gazdaságban működtünk együtt, a politikai együttműködés háttérbe szorult. Azon dolgozunk, hogy változtassunk ezen

– mondta Szijjártó Péter, hangsúlyozva, mindkét ország számára fontos a szuverenitás, az örökségük, a kultúrájuk és a függetlenségük.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy az Orbán-kormány nem akar „Európai Egyesült Államokat” az Európai Unió akkor erős, ha a tagországai önmagukban is erősek. Szerinte el kell felejteni az adóharmonizáció és a globális adóminimum ötletét is, Az interjúban mind a kettőt a „kommunista elképzelés” fordulattal bélyegezte meg.

Arra a kérdésre, hogy miért tartanak sokan attól, hogy „Magyarország búcsút mond a demokráciának”, és miért tartják az EU fekete bárányának Magyarországot, Szijjártó Péter azt válaszolta, Magyarországon minden a demokratikus választásokon alapul és Nyugat-Európa egyszerűen csak nem akarja elfogadni, hogy ők a nemzeti érdekeket, a patriotizmust és kereszténydemokrata gondolkodást képviselik.

Szijjártó Péter – akit „Orbán Viktor tanítványaként” említenek a cikkben – azt is tagadta, hogy a sajtószabadságot korlátozták Magyarországon. Arra a kérdésre pedig, hogy Jean-Claude Juncker egyszer miért köszöntötte „Helló, Diktátor!” felkiáltással Orbán Viktort, és hogy valóban diktátor-e a magyar miniszterelnök, a külügyminiszter azt mondta:

Éppen ellenkezőleg. Ő a legdemokratikusabb kormányfő Európában.

Felidézte, Orbán Viktor összesen nyolc választáson vett részt a rendszerváltás óta, amiből négy alkalommal nyert, négy alkalommal pedig vesztett és ez utóbbiakat is elfogadta.

A pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozásról a külügyminiszter azt mondta, hogy bárki, aki kritizál, még csak nem is olvasta a törvény szövegét. Arról, hogy Svájcban hamarosan népszavazást tartanak arról, hogy bárki bárkivel házasodhasson, Szijjártó Péter azt mondta: ő ez ellen a felvetés ellen voksolna, de nem ítéli el azokat, akik másképp gondolkodnak.

A külügyminiszter az interjúban kitért arra is, hogy az Európai Bizottság nem támogatja a koronavírus-járvány miatt írt gazdasági helyreállítási tervet és a 7,2 milliárd eurós támogatás folyósítását, amit Szijjártó Péter zsarolásként ítélt el.

És azt sem szabad elfelejteni, hogy az uniós pénzek 70 százaléka a keleti országokból visszaszivárog a nyugatiakba a cégeken keresztül

– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.