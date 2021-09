A Remmo klán rabolhatta ki a drezdai kincstárt

A 18. századi ékszerek valós ára megközelíti az egy milliárd eurót (350 milliárd forintot), ennek ellenére az érték töredékére, csupán 113,8 millió euróra (40 milliárd forintra) kötöttek biztosítást.

A drezdai rablás egy ártalmatlannak tűnő tűzzel kezdődött.

Alig két éve, 2019. november 25-én hajnali 4 órakor a múzeumhoz közeli Augustus hídon a hirtelen felcsapódó lángokban megsemmisült egy elosztószekrény. Az áramkimaradás miatt leállt a közvilágítás, a biztonsági riasztók pedig működésképtelenné váltak. A múzeum ipari kamerái szerencsére továbbra is működtek.

A betörők ezután átvágták az egyik ablak vasrácsát, és behatoltak a múzeum ékszertermébe, a Grünes Gewölbebe, a Zöld Kincstárba, amely malachit-zöld oszlopainak a színéről kapta a nevét.

A betörők kis termetűek voltak. Ezt a rendőrség a rácson vágott nyílás mérete alapján állapította meg.

A biztonsági kamerák felvételein két tolvaj látható a páncélteremben. Egy fejszével betörték az üvegvitrineket, és így érték el az ékszereket.

A tettesek három 18. századi, egyenként 37 darabból álló ékszerkészlet több darabját vitték el, köztük gyémántokat, rubintokat, smaragdokat és zafírokat. Nem tudták azonban kiszabadítani az összes darabot, mert néhány ékszert bevarrtak a szekrény felületébe. Ezek a példányok megmaradtak. Lába kelt azonban a többi között a 9-10 millió eurót érő drezdai fehér gyémántnak.

A símaszkos betörők ugyanazon az ablakon keresztül távoztak, ráadásul a felfeszített rácsot kicserélték, hogy késleltessék a bűntény felfedezését.

A rablást az őrök hajnali 4:56-kor észlelték, és – a szabályokat követve – fegyvertelenül nem szálltak szembe a rablókkal, hanem riasztották a rendőröket. Pillanatok alatt 16 járőrkocsi érkezett a helyszínre, de addigra az elkövetőknek már csak hűlt helyét találták.

És mindeddig nem kerültek elő az eltűnt kincsek sem, bár már másnap tételesen bemutatták az ellopott ékszerek fotóit.

A német ügyészség most hat férfi ellen emelt vádat, akiket szervezett rablással és gyújtogatással gyanúsítanak.

A 22 és 27 év közötti német állampolgárokat azzal vádolják, hogy betörtek a drezdai múzeum Zöld Trezorjába, és elloptak 21 ékszert, amelyekben több mint 4300 gyémánt volt.

German prosecutors charged six men over the spectacular theft of 18th-century jewels from Dresden's Green Vault museum in 2019 — the biggest heist in modern German history: https://t.co/K8mBzmbYEc pic.twitter.com/3kCyeryNCv

Az ügyészség szerint a gyanúsítottak közvetlenül a betörés előtt tüzet gyújtottak, hogy elvágják a múzeum előtti közvilágítás áramellátását, majd egy közeli garázsban felgyújtottak egy autót is, mielőtt Berlinbe menekültek.

A gyanúsítottak nem reagálnak az ellenük felhozott vádakra.

Ketten közülük már büntetésüket töltik egy másik nagyszabású rablásban való részvételért. A berlini Bode Múzeumból ugyanis 2017-ben elloptak egy – figyelem! – 100 kilogrammos, A nagy juharlevél névre keresztelt kanadai aranyérmét.

The "Big Maple Leaf," a 100-kilogram gold coin, was stolen from the Bode Museum in Berlin in March 2017.

Investigators believe the coin, worth several millions, was cut up and sold. https://t.co/LiyMqcTpA2