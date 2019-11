Kikerültek képek a drezdai ellopott ékszerek egy részéről

Ahogy arról már írtunk, hétfőn betörtek a drezdai a Grünes Gewölbébe és elkövették Németország talán eddigi legnagyobb műkincsrablását a második világháború óta. A szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárából több szettnyi értékes 18. századi barokk ékszer tűnt el, amik külön-külön nem nagy kasszasikerek, de gyűjteményként felbecsülhetetlen értékűek.

A német rendőrség a legértékesebb ékszerek képeit is nyilvánosságra hozta, ez csak egy kis töredékük, a rablásban közel 100 darab tűnt el. A CNN utána járt a képeken látható ékszerek történetének is, a történelmi jelentőségű díszek között akad például egy gyémánt kalapkapocs, lovagrendi értéktárgyak és egy kard is.

A rendőrség egy 20 fős csapatot is ráállított az ügyre, erről, illetve az eddig történtekről itt és itt olvashat nálunk.