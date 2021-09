Papnak adta ki magát egy férfi, ebből akart megélni

Rengeteg embert becsapott egy álpap Romániában, aki összesen 11 ezer lejt (770 ezer forintot gyűjtött össze adományokból).

A 19 éves férfi könnyen akart pénz szerezni, ezért úgy döntött, hogy

ortodox papnak adja ki magát és adományokat gyűjt templomépítésre és temetésekre

Nem tudni, hogy pontosan hány embert csapott be így, de a jelek szerint nem keveset, ugyanis a hatóságok

11 ezer lejt találtak nála kedden a házkutatás alatt, amit így gyűjtött be.

A galaci férfinek még külföldön élő emberektől is sikerült támogatást kérnie. A rendőrök most csalással gyanúsítják és 24 órára őrizetbe vették. Év elején is volt egyébként egy hasonló eset, akkor egy 18 éves fiatalember bukott le ugyanezzel a módszerrel.