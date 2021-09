Azt hitték, elhamvasztották a macskájukat, de este azért hazament kajálni

Hazatért egy család elpusztultnak hitt macskája az észak-írországi Belfastban, pár órával azután, hogy elhamvasztották tetemét.

A The Mirror cikke szerint a család 14 éves fekete macskája, Simba egyik éjjel eltűnt és másnap reggel a szülők egy elütött fekete kisragadozót találtak az úttesten. Az állatnak ráadásul ugyanolyan fehér folt volt a hasán, mint a saját macskájuknak.

így biztosak voltak benne, hogy az az ő macskájuk.

Az elpusztult állat tetemét elvitték az állatorvoshoz és még egy kis sírkövet is rendeltek neki, valamint fizettek azért, hogy elhamvasszák az állatot. Hazatérve a gyerekeknek is be kellett számolniuk a rossz hírről.

Néhány órával később azonban Simba hazatért.

Azóta az is kiderült, hogy az elpusztult állat kié volt. a hamvait visszajuttatták a gazdájához. Egy ötéves kisgyereknek azonban ezután nehéz lesz elmagyarázni, hogy a halott háziállatok sajnos nem mindig térnek vissza.

A jelek szerint a Brit-szigeteken viszonylag gyakoriak a hasonló esetek, egy kísértetiesen hasonló júniusi esetben ugyanis az angliai Cheshire-ben tért haza egy elhamvasztottnak hitt macska.