Ki kell írni az újságíróknak a Facebookra, hogy külföldi ügynökök

„Nincsenek külföldi ügynökök, újságírók vannak” – ez a mottó olvasható több, független orosz médium felületén, szolidaritást vállalva azokért az újságírókért és hírlapokért, melyeknek a Kreml igyekszik ellehetetleníteni a működését.

Forrás: Facebook

Számos, az orosz hatalommal kritikus oldalt és újságírót minősítettek az orosz hatóságok külföldi ügynöknek, aminek értelmében az adott lapnak ki kell írnia minden anyagára, sajtótermékére és felületére, hogy

Ezt az üzenetet (anyagot) egy külföldi ügynök és egy külföldi ügynök funkcióit ellátó orosz jogi személy hozta létre és (vagy) terjeszti.

Ez a kiírás elriasztja a hirdetőket, nem kevésbé csorbítja a tájékozatlan olvasó előtt az adott lap hitelességét.

Az sem mellékes, hogy a törvényt kiterjesztették az egyénekre is, így például egy külföldi ügynöknek minősített újságíróra szigorú korlátozások vonatkoznak, ha oknyomozás keretében szaglászik olyan témában, amit nemzetbiztonságilag kényesnek minősít a hatalom, börtönbe is vethetik az illetőt. Továbbá, ha mondjuk az adott újságíró kiír valamit a közösségi médiában, amellé is fel kell tüntetni a fent idézett szöveget.

A szóban forgó kampányban negyven, köztük már külföldi ügynöknek minősített sajtószervezet vesz részt, például a Kreml szemében régóta szálkát képező Meduza, Dozsgy televízió, vagy éppen a csencseföldi háborús kutakodása miatt meggyilkolt Anna Politkovszakaja lapja, az oknyomozó Novaja Gazeta. A kampányt a nemzetközi újságírói szolidaritás napján, szeptember 8-án indították, nem véletlenül.

Oroszországban 22 médium szerepel a külföldi ügynökök listáján, 10 az utóbbi fél évben került fel a lajstromra.

Megfigyelők szerint „a más államok érdekeit kiszolgáló” médiumok megszaporodása a közelgő parlamenti választásokkal hozható összefüggésbe, melyen Vlagyimir Putyin pártja mindenképpen meg akarja őrizni jelenlegi többségét.

(Dozsgy/Meduza)