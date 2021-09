Lebukott a Facebook, különleges bánásmódban részesíti a közéleti szereplőket

Rengeteg politikust, sportolót és más közéleti szereplőt vett fel egyfajta VIP listára a Facebook, így ők a moderálás kockázata nélkül tehettek közzé információkat. Mindeközben a cég időről időre azt hangsúlyozza, hogy mindenkit ugyanúgy kezel és senkivel sem kivételez – derül ki a Wall Street Journal cikkéből.

A lap részletesen beszámol arról, hogy az oldal miként adott szabad kezet egyes közéleti szerepelőknek, akik ezáltal egyedi elbírálásban részesülnek. Ezt egy XCheck nevet viselő program tette lehetővé, amelyben a Facebook munkatársai adtak hozzá új személyeket a kivételezettek listához, bár a felhasználók erről nem kaptak értesítést. A Wall Street Journal cikke alapján olyan személyekről van szó, akik rendszeresen hírértékkel bíró posztokat tesznek ki. A VIP-felhasználók köre gyorsan bővült:

2020-ra már KÖRÜLBELÜL 5,8 millió oldal szerepelt a listán.

Köztük volt például Donald Trump volt amerikai elnöké is, valamint számos, többségében tengerentúli politikusé, sportolóé és más közéleti személyiségé. A Facebook-felhasználók mellett az Instragam-oldalak is felkerültek a listára, többek közt például a Doug the Pug nevű oldal, amely egy celebbé vált mopsz mindennapjait mutatja be.

A Facebook a hírre reagáló közleményében azt írta, elfogadja a lista elleni kritikákat, de a funkció valójában egy olyan eszköz, ami segíthet érvényesíteni a közösségi irányelveiket ezeknek az oldalaknak a posztjainál. Ebből a Wall Street Journal szerint annyi igaz, hogy az XCheck eredetileg valóban azzal a céllal jött létre, hogy elősegítsék a minőségellenőrzést a profiloknál, de utólag aztán már nem ezt a célt szolgálta a lista, hanem pont ellenkezőleg: a közéleti szereplők ezáltal több alkalommal is következmények nélkül megúsztak olyan posztokat, amelyek egyszerű felhasználók esetében szankciókhoz vezettek volna.

Neymar hosszú ideig meztelen képeket mutogathatott arról a nőről, aki nemi erőszakkal vádolta őt.

A fotók utóbb lekerültek ugyan a Facebookról és az Instagramról is, de csak hosszú idő után és addigra a csatár követői táborából 56 millióan látták azokat a két platformon. A VIP profilokon ehhez hasonlóan hosszú ideig tudtak terjedni olyan – a Facebook tényellenőrei szerint egyébként hamisnak minősített állítások, miszerint – a koronavírus elleni vakcinák halált okoznak, Hillary Clinton pedofiloknak falazott, valamint Donald Trump azon bejegyzése is így maradhatott fenn sokáig, amelyben „állatoknak ” nevezte a menedékkérőket.

2019-ben a cég egyébként egy belső szakértői vizsgálatot indított az XCheckről. A vizsgálat alatt arra a következtetésre jutottak, hogy a közvéleménnyel szemben nem védhető az az álláspont, amit a cég e tekintetben képvisel.

Valójában nem azt csináljuk, amit a nyilvánosság előtt mondunk

– áll a vizsgálatról szóló, a Wall Street Journal által megszerzett dokumentumban. Ebben azt írták, hogy amit a cég csinál, az „lerombolhatja a felhasználók bizalmát”.

Ezek az emberek – ellentétben a közösségünk többi részével – következmények nélkül szeghetik meg az irányelveinket –

– áll a dokumentumban.