Kitört a balhé a tálib vezetők között

Alig több mint egy hete, hogy közzétették a tálib átmeneti kormány tagjainak névsorát, máris kiszivárgott, hogy miért vesztek össze a legfelső vezetők annyira, hogy a mozgalom egyik alapítója, Abdul Gáni Baradar elhagyta Kabult, és a déli Kandahár városába vonult vissza sértődötten. Előzőleg a két rivális frakció tagjai a kabuli elnöki palotában bonyolódtak heves vitába. Ennek tárgya pedig az volt, hogy ki tette a legtöbbet az amerikaiakon aratott tálib győzelemért.

Baradar, aki kormányfőhelyettes, már évek óta a tálib diplomáciát vitte külföldön, és ő volt az, aki hosszú egyeztetés után 2020-ban, Dohában aláírta az amerikaiak kivonulását rögzítő megállapodást, valamint ő az első és eddig egyetlen olyan tálib vezető, aki személyesen beszélt amerikai elnökkel. Trumppal az aláírás után egyeztetett. Értelemszerűen ő azt a felfogást erősíti, hogy a diplomáciai erőfeszítések hozták meg gyümölcsüket, aminek eredményeként a tálibok ismét elfoglalhatták Afganisztánt, és azonnal kikiálthatták az Iszlám Emirátust. A kormányzásba nem vontak be mást magukon kívül.

Vele szemben állnak a Hakkani-hálózat erős emberei, ketten közülük a kormány tagjai. Tálib források szerint egyikükkel, a menekültügyi tárcát irányító Halil ur-Rahman Hakkánival veszett össze nagyon keményen Baradar. Hakkáni állítása szerint ugyanis a kiterjedt fegyveres harc vezetett a tálibok győzelméhez, és eredményezte azt, hogy az amerikaiak elhagyták Afganisztánt. Baradar emellett panaszkodott a gyenge összetételű tálib kormányra is. A heves vita után Baradar eltűnt, napokig nem adott életjelet magáról, ezért sokan már azt hitték, hogy meggyilkolták.

Korábban ugyanis olyan hírek szivárogtak ki, hogy Baradar életét vesztette.

Tálib források most a pastu nyelven sugárzó BBC-nek megerősítették, hogy a feldúlt Baradar elutazott Kabulból. Közben az érintett maga közzétett egy hangfelvételt, amely több tálib weboldalon is elérhető. E szerint feladatai elszólították, és mint mondta:

Akárhol is vagyok jelenleg, jól érzem magam!

Az afgánok azonban bizalmatlanok a tálib tájékoztatással szemben. Most a hivatalos szóvivői állítás az, hogy semmiféle vita nem volt a vezetésen belül, illetve egyikük megerősítette, hogy a vezető Kandahárba utazott, míg egy másikuk arról beszélt, hogy Baradar fáradt, és pihenésre van szüksége. Viszont sokan emlékeznek még arra, amikor 2015-ben a tálibok két év ködösítés után ismerték csak el vezetőjük, Omar molla halálát. Sőt, ez idő alatt még közleményeket is kiadtak a nevében. Ugyanakkor megbízható források arról számoltak be, hogy Baradar hamarosan vissza fog térni Kabulba, ahol a kamerák előtt cáfolja majd a vita tényét a vezetésen belül.

