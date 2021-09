Dicsérte a szavazás szervezettségét Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság elnöke az országban zajló regionális és parlamenti választások második napján, és állítása szerint semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak a voksoláskor – adta hírül az MTI. A Golosz nevű nem kormányzati szerv viszont úgy látja: széles körű csalások történhettek a szavazáskor.

Az orosz kormányzat által idegen ügynökként definiált Golosz szervezet független megfigyelői körülbelül 2 ezer olyan esetet jegyeztek fel, amikor szerintük a választási eljárás szabályait kisebb-nagyobb mértékben megszegték.

A szervezet arra is gyanakszik, hogy szerte Oroszországban egyenruhában, csoportosan érkeztek szavazni a rendvédelmi szervek alkalmazottai, ami szerintük arra utal, hogy „elöljárói” elküldték őket szavazni, hogy így biztosítsák a Vlagyimir Putyin elnököt támogató Egységes Oroszország párt győzelmét.

Több olyan esetet is föl jegyeztek, amikor egy választó több szavazatot is leadott, illetve több tucat olyan incidenst is jelentettek, amikor hamis szavazócédulákkal töltöttek föl szavazóurnákat. A Golosz azonban az állítja:

A központi választási bizottság megtagadta ezen szabálytalanságok érdemi kivizsgálást.

Ella Pamfilova, a bizottság elnöke viszont másképp látja a történteket, és dicsérte a szavazás szervezettségét. Sajtótájékoztatóján meghívta a Golosz megfigyelőit, hogy a nyilvánosság előtt mondják el kifogásaikat. A bizottsági elnök hangsúlyozta:

Egyáltalán nem korlátozták munkájukban a golosz megfigyelőit.

Az orosz választók péntektől kezdődően három napig szavaznak a szövetségi parlament alsóházának új összetételéről. Ezzel egyidejűleg kilenc régió vezetőjét közvetlenül, háromét pedig közvetve választják meg, és eldől 39 regionális törvényhozás mandátumainak sorsa is.

Emellett az ország 85 régiójában 4474 referendumot tartanak. A választásokon Oroszországban 96 ezer szavazóhelyiségben 108 millió, az ország határain kívül kétmillió jogosult adhatja le voksát.