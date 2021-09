Politico: Orbán Viktor válságot okozott Európában, a német vezetés kudarcot vallott

Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund kutatója a Politicón megjelent cikkében azt írta: Angela Merkel és a teljes német politikai vezetés kudarcot vallott azzal, hogy nem tudták megállítani az Orbán Viktorhoz hasonló tekintélyelvű vezetők térnyerését Európában, amely egyben válságot is okozott az unióban.

Az elemző szerint Angela Merkel a 16 éves kancellársága alatt három nagy krízis is volt: a 2008-as gazdasági válság, a 2015-ös migrációs válság, valamint a jelenlegi is zajló jogállami- és demokráciaválság az Európai Unióban. Ezek közül a kancellár az elsőnél jól teljesített, a másodikat már csak túlélte, viszont a harmadik lesz az, amelyik meghatározza az örökségét – véli Hegedűs Dániel.

Állítása szerint Angela Merkel nemhogy nem tudta megoldani a problémát, hanem az ő vezetése alatt Orbán Viktor és Jarosław Kaczynski lengyel miniszterelnök kihívást tudott intézni az EU-val szemben és ez egy szégyenfolt lesz Angela Merkel örökségén.

Tudott volna másképp cselekedni A Merkel és keményvonalasabb politikát folytatni Magyarországgal és Lengyelországgal szemben? Nem is kérdés

– írta az elemző, hozzátéve: akárki lesz is Merkel utódja, várhatóan ahhoz hasonló állásponton lesz ebben a kérdésben, amelyen a kancellár is volt. Angela Merkel döntése ugyanis nem pusztán az ő választása volt, hanem a német politikai és diplomáciai hagyományból ered, amelyet a többi, kancellárjelöltet indító párt – a szociáldemokraták (SPD) és kisebb mértékben még a Zöldek is – magukénak vallanak. A német politikai elit számára a gazdaságpolitikai megfontolások mindennél fontosabbak, ráadásul a német külpolitika általában a konszenzusra és a párbeszédre épít és ritkán konfrontálódik másokkal – sorolta az okokat Hegedűs Dániel.

Hozzátette, a német kormány számára a demokrácia és a jogállam olyan értékek, amelyek függetlenek az érdekeiktől. Szépek és jók, de nem szükségesek ahhoz, hogy hasznot generáljanak, ezért háttérbe szorulnak.

Az, hogy nem sikerült megállítani a tekintélyelvű vezetőket, nemcsak Angel Merkel, hanem az egész német politikai vezetés kudarca

– írta az elemző.

Hegedűs Dániel végezetül arra is felhívta a figyelmet, hogy a szociáldemokraták – akik jelenleg a legjobban állnak a népszerűségi listákon a szeptember 26-i szövetségi parlamenti választások előtt – már eddig is koalíciós partnerként irányíthatták a külpolitikát, vagyis tőlük nem sok újdonságra lehet számítani, ha ők lesznek a meghatározó erő az új kormányban.