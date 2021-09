Freedom House: Magyarország a határán van, hogy az online sajtó ne legyen szabad

Az előző év óta romlott a sajtószabadság helyzete Magyarországon – áll a Freedom House kedden megjelent, az internetes szabadságról írt jelentésében.

A jelentésben – amely kifejezetten az internetes sajtó szabadságát vizsgálta – a 0-tól 100-ig terjedő skálán (a 0 a legrosszabb, a 100 a legjobb érték) 70 pontot adtak Magyarországnak. Ez egypontos romlást jelent az előző évi, 71 pontos eredményhez képest,

így az ország már cSUPÁN EGY PONTRA VAN ATTÓL, HOGY A RÉSZBEN SZABAD KATEGÓRIÁBA ESSEN.

A hozzáférhetőség terén 25-ből 21 pontot, a tartalmak szabadsága terén 35-ből 24 pontot, a felhasználói jogok biztonsága terén pedig 40-ből 25 pontot adtak Magyarországnak. A jelentésben problémásnak minősítették a Pegasus-botrányt, amelynek részeként újságírókat és jogászokat figyeltek meg Magyarországon

A riportban megemlítették, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megbírságolta a magyar Forbes magazin kiadóját amiatt, hogy a 2019 szeptemberi, legnagyobb családi vállalkozásokat összeszedő listájukban írtak által megsértették a GDPR-rendeletet. A Freedom House azt is problémásnak minősítette, hogy a rendkívüli állapotra hivatkozva a kormánnyal szemben kritikus internetfelhasználókkal szemben is felléptek a hatóságok. A jelentésben azt is megemlítették, hogy vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki terheléses támadást indított a kormányzati honlap ellen 2020 szeptemberében.

A Freedom House egy tavalyi, a jogi helyzetről szóló jelentésében már hibrid rezsimnek minősítette Magyarországot, amely 69 pontot ért el.