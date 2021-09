Kilencvenegy olyan ország van a világon, ahol a csecsemők többségét alultáplálják – közölte az UNICEF szerdán.

Csütörtökön élelmezési csúcsot tartanak ENSZ közgyűlése keretében, a szervezet erre készülve adott ki egy jelentést. Az UNICEF szerint a klímaválság, a háborúk és a koronavírus-járvány is negatív hatást gyakorolt az élelmezésre helyzetére világszerte.

A fejlődő országokban a gyermekek kétharmada nem kap elegendő élelmet és ezen az utóbbi évtizedben nem sikerült javítani – hangsúlyozták.

A jelentésben foglaltak szerint nemcsak azzal van probléma, hogy a gyermekek nem kapnak elegendő élelmet, hanem azzal is, hogy az étrendjük nem elég változatos és számos tápanyaghoz nem jutnak hozzá. Ezek a gyermekek emiatt aztán az iskolában is rosszabbul teljesítenek és gyakrabban betegszenek meg az átlagosnál és ezáltal az életben is lekorlátozódnak a lehetőségeik.

A jelentés szerint Latin-Amerikában és karibi térségben a legrosszabb a helyzet:

itt a 2 évesnél fiatalabb gyermekek 62 százaléka nem jutott elegendő mennyiségű és kellően változatos élelemhez.

Afrikában ezzel szemben a gyermekek negyedére, Dél-Ázsiában pedig 19 százalékára volt igaz ugyanez. A szervezet éppen ezért azt szorgalmazta, hogy a kormányzatok fektessenek be pénzt olyan programokba, amelyek révén élelemhez lehet juttatni a fejlődő országokban élő gyermekeket.

Az ENSZ élelmezéssel és mezőgazdasággal foglalkozó szervezet, az FAO ugyancsak fontos pillanatnak nevezte a csütörtöki élelmezési csúcsot, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a probléma megoldásához sok helyen az egész mezőgazdasági és élelmezési rendszer átalakítására van szükség, amihez helyi és nemzetközi szinten egyaránt cselekedni kell.