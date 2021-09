Elkezdődött a negyedik demográfiai konferencia a Várkert Bazárban, a kormány gigakonferenciáján honvédő hangulat uralkodott. A baloldali eszméktől, a zöldpolitikától is meg kell menteni a család intézményét, miközben a nyugati világ népesedési válságát továbbra is migrációval orvosolná a fősodor. A jobbos ideológiai kiállásokon kívül voltak érdekességek. Orbán Viktor elmondta, 2010 óta negyven százalékkal csökkent Magyarországon az abortuszok száma, Donald Trump egykori jobbkeze, Mike Pence pedig Kína-ellenes koalíciót építgetett Budapesten.

Szakpolitikai kérdésekről kevésbé esett szó, a nyugati világ ideológiai törésvonalairól viszont részletes térképet adott a csütörtökön elrajtolt demográfiai csúcstalálkozó. A Várkert Bazárban szervezett kormányzati gigakonferencián jobboldali erős emberekből és kemény nyilatkozatokból sem volt hiány, a nyitóeseményen a család intézménye „küzdött meg” a vele szemben álló, migrációt és zöldpolitikát támogató baloldali erőkkel.

Felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, akit Novák Katalin családügyi miniszter „ötgyermekes édesapaként, öt gyermek nagypapájaként” konferált fel. A kormányfő a Nyugaton zajló ideológiai, világnézeti harcokról beszélt, amelyben elmondása szerint a jobboldal érzékeny veszteségeket szenvedett. Szót ejtett a brexitről, amelynek következtében a brit toryk magukra hagyták az európai konzervatívokat az EU-ban. Kiemelte, hogy Donald Trump republikánus exelnök elvesztette a tavalyi amerikai választásokat, s megemlékezett Benjámín Netanjáhú izraeli államfőről is, aki ellenzékbe szorult.

És ki tudja, mi fog történni vasárnap Németországban

– jegyezte meg Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a jobboldal együtt próbálja meggyőzni az Európai Uniót arról, hogy a hagyományos értékek, a család intézménye mellett foglaljon állást. Ebben akadályozzák őket az újbaloldali woke-eszmék képviselői, akik már az „óvodákban félre akarják nevelni gyermekeinket”. A közép-kelet-európai országok azonban ellenállnak, hiszen az eszmeáramlat a térséget megnyomorító szocialista diktatúra gondolatiságát folytatja.

Mi viszont ismerjük a marxista gondolat természetét, negyven évet kellett együtt élnünk vele. Mi be vagyunk oltva a woke-vírus ellen. Úgy véd a történelem a kulturális baloldaltól, ahogyan a vakcinák a koronavírustól

– fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő egyébként ideológiai nézetein túl szakpolitikai kérdésekre is kitért.

Mi is az a woke? Eredeti jelentése az angol wake, vagyis felébred szó múlt idejéből származik, átvitt értelemben tájékozott, tudatos emberre utalhat. A woke-kultúra az Egyesült Államokból származik, a társadalmi problémákra, a faji, nemi diszkriminációra érzékeny emberek közösségét takarja. Ezzel a jelentéssel a szó először 2017-ben került be az Oxford English Dictionary értelmező szótárba. Mára inkább pejoratív jelentéssel használják. Az elfogadás kultúráját kikényszerítő, a többségi társadalom ellen felszólaló emberekre mondják elsősorban magukat konzervatívként, jobboldali érzelműként meghatározó emberek és közösségek.

Egyebek mellett elmondta, hogy 2010-es kormányra kerülése óta negyven százalékkal csökkent Magyarországon az abortuszok száma, miközben jelentősen nőtt a házasodási kedv.

Elmondása szerint a népességcsökkenés megállításának kulcsa, hogy az embereknek anyagi érdeke is fűződjön a családvállaláshoz, miközben a támogatások osztogatása csapda, hiszen a gazdasági növekedés ellen hat.

Elmondta azt is, hogy Magyarországon a GDP öt százalékát fordítja a kormány családtámogatásra, ennek társadalmi hatását azonban a miniszterelnök nem részletezte.

Orbán Viktor beszédében többször megszólította Mike Pence korábbi amerikai alelnököt. Trump jobbkeze az amerikai jobboldal keményvonalas képviselőjeként ismert, abortuszellenes nézeteitől nemegyszer visszhangzott az angolszász sajtó.

A nyugati világ konstans válságban van. A világjárvány, a fokozódó gazdasági krízis mellett egyre élesebben tapasztaljuk a bizalom válságát. Az állampolgárok egyre elveszítik hitüket az intézményekben és a vezetésben is. Végezetül pedig egyre inkább tapasztaljuk azt a válságot, amiért ma itt vagyunk: a család válságát

– mondta el Mike Pence. Szerinte a nyugati világban eluralkodó nézet, hogy a család idejétmúlt, szükségtelen, miközben a szülőket kiszorítják hagyományos szerepükből. Ennek következtében egyre több a terhességmegszakítás, csak az Egyesült Államokban 1975 óta több mint hatvanmillió abortuszra került sor.

Mindig azt vallottam, hogy egy társadalmat az alapján kell megítélni, hogyan bánik a legelesettebb tagjaival és mit tesz azért, hogy minél több gyerek szülessen, megszülessen, amelyik megfogant, és hogyan lép fel az abortusz ellen

– fogalmazott. Pence szerint ezzel szemben a nyugati országokban a náci múltat megidéző nézetekkel, az eugenika „hideg számításaival” indokolják a terhességmegszakítást. Szerinte ezzel meg nem született gyerekektől veszik el a legfontosabb alapjogot, az életet.

Ezen a ponton tért ki Pence Kínára, egyben a konferencia megnyitóünnepsége egyetlen konfliktusához érkezett.

Pence szerint a kelet-ázsiai országban az abortusz évtizedek óta a nemzetpolitika egyik pillére, ami összeegyeztethetetlen a nyugati világ konzervatívjainak gondolkodásmódjával. Pence szerint az emberi jogokat tipró Kína ellen a közép-kelet-európai országok vezetőinek fel kell sorakozniuk.

Álljanak ki mellettünk! Számoltassuk el Kínát, amiért megpróbálja elhallgatni felelősségét a koronavírus-járványban, és amiért évtizedek óta megsérti az emberi jogokat

– fogalmazott Mike Pence. A politikus már alelnökként a nyugati világ Kína-ellenes diplomáciai egységfrontjának egyik fő szervezője volt, egyebek mellett a Huawei kínai multi kiszorítására is erőfeszítéseket tett. Mostani megnyilvánulásából jól látszik, hogy hiába került az amerikai kormány élére a demokrata Joe Biden, az Egyesült Államokban a külpolitikai stratégiai célokat illetően kétpárti konszenzus van.

A direkt üzenet ellenére sem az Orbán Viktor, sem a Pence után felszólaló többi közép-európai vezető nem reagált a Kína-ellenes szavakra. A külföldi meghívottak közül egyébként elsőként Aleksandar Vučić szerb elnök szólalt fel, ő a zöldpolitikát állította szembe a család intézményével.

Tényleg nincs fontosabb? Nem fontosabb a klímaváltozásnál a népesedés problémája, gyermekeink jövője?

– fakadt ki Vučić, aki szerint az erőltetett zöldpolitika negatív hatásai most kezdenek begyűrűzni Európába. Egyre több országban ugyanis rekordmagas energiaárakra kell felkészülni, amiért a szerb elnök szerint a költséges, rosszul megtérülő energiaforrások okolhatók. Vučić kitért a világban zajló demográfiai folyamatokra, mindenekelőtt az Afrikában tapasztalható népességrobbanásra figyelmeztetett.

Nigériának több lakosa lesz, mint az Európai Uniónak. Több lakosa lesz, mint az Egyesült Államoknak. Ezért a gazdaság terén is előnyük lesz, olyan előnyük, amit soha nem fogunk tudni behozni

– figyelmeztetett a szerb elnök. Az eseményen beszédet mondott Janez Janša szlovén kormányfő is, szerinte már a liberális sajtó is felismeri, hogy Európában nagy a baj. Az Economist brit hetilapra hivatkozva elmondta, egyetlen európai országban sem születik elegendő gyerek, miközben az Egyesült Államokban is negatív rekordnak számít az 1,4-es születési arányszám. „Európában az ötvenes évekhez képest 40–70 százalékkal csökkent a születésszám, a 27 uniós tagállamból tizenhétben negatív a születési ráta, sőt ez a Covid-krízis alatt még tovább romlott” – mondta.

Az eseményen felszólalt Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagja és Andrej Babiš cseh miniszterelnök is. Az előzetes tervekkel szemben viszont nem jelent meg Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. A távolmaradás okáról kérdeztük a közép-európai ország nagykövetségét. Egyelőre kérdésünkre nem kaptunk választ, a távolmaradás lehetséges okáról ITT írtunk bővebben.

(Borítókép: Orbán Viktor a IV. budapesti demográfiai csúcstalálkozón a Várkert Bazárban 2021. szeptember 23-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)