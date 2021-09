A vulkánkitörés miatt tíz hektárral nőtt La Palma szigete

Mintegy 10 hektárral nőtt La Palma szigetének területe a már tíz napja működő Cumbre Vieja vulkánból kiömlő láva miatt. A tűzhányó szeptember 19-én 50 év után lépett újra működésbe.

Az MTI most arról ír, hogy az izzó láva kedd éjjel már az Atlanti-óceánt is elérte, és egy meredek sziklafalról ömlött a vízbe mintegy 100 méterről. A csaknem ezer Celsius-fokos láva megkövesedett, majd egy 500 méter széles kis félszigetet is formált, amint kölcsönhatásba lépett a körülbelül 20 Celsius-fokos óceánnal.

A láva és a sós tengervíz találkozásakor felszabaduló mérgező gázokat az erős északkeleti szél gyorsan a tenger felé sodorta, és így nem jelent veszélyt a térség lakóira.

Vulkanológusok úgy látják: az, hogy a láva elérte az óceánt, a szigeten kialakult helyzetet valamennyire enyhítette, ugyanis annak kockázatát is csökkentette, hogy a forró láva a szigeten terjedjen szét.