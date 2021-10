Egymilliárd eurós svájci adomány az uniónak

A svájci parlament megszavazta azt a jogszabályt, miszerint több mint egymilliárd eurót adnak az Európai Unió tagországainak. Az ok: rendezni a viszonyokat, mert Bern májusban megszakította az EU-val az éveken át folyt tárgyalásokat. Svájc azért nem írta alá a kétoldalú kapcsolatokat megerősítő 2018-as szerződéstervezetet, mert kulcsfontosságú kérdésekben nem tudott megállapodni az unióval.

Ugyanakkor Bern érdeke, hogy fennmaradjanak a szoros kapcsolatok, hiszen már több mint száz kétoldalú megállapodást kötöttek.





A svájci parlament most is hangsúlyozta, hogy az ország továbbra is az EU megbízható partnere akar lenni. Ignazio Cassis külügyminiszter azt mondta: a pénzadománnyal nem egyes tagországok költségvetésének bevételi oldalához akarnak hozzájárulni, hanem bizonyos programokat akarnak belőle finanszírozni, elsősorban olyanokat, amelyek az EU-hoz 2004-től kezdődően csatlakozó 13 ország javát szolgálják, írta a távirati iroda.

A felek egyebek között azért nem tudtak megállapodni, mert Svájc szerint az EU-szabályok diszkriminálják a zürichi tőzsdét, valamint nem rendezték az egységes uniós piacon való svájci jelenlét jogi kereteit. Svájcnak az Európai Unió a legfontosabb gazdasági partnere.