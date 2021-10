Több volt munkatárs is megalázó bánásmódról vallott Jeff Bezos űripari cégénél

Jelenlegi és volt alkalmazottak is toxikus munkakörnyezet megteremtése miatt vádolja Jeff Bezos űripari cégét, a Blue Origint. Összesen 21-en jegyzik azt a nyílt levelet, amit egy Lioness nevű felületen osztottak meg az Amazon-alapító cégénél tapasztaltakról – számolt be a Forbes. A Lionessen már korábban is jelentek meg hasonló történetek munkahelyi visszaélésekről.

A nyílt levelet mindössze egy szerző vállalta fel névvel. Alexandra Abrams Linkedin-profilja szerint 2017 júniusa és 2019 novembere között volt a Blue Origin munkatársa, az utolsó szűk két évben ráadásul már alkalmazotti kommunikációs vezetőként is dolgozott.

Az írásban a céget, illetve annak több, felsőbb rangú, de meg nem nevezett vezetőjét vádolják azzal, hogy a női beosztottakkal rendre helytelenül viselkedtek,

az egyik ilyen vezetőt többször is jelentették szexuális zaklatás vádjával a HR-nél, egy másik egykori vezető pedig leereszkedő stílusban beszélt a női beosztottakkal és a magánéletükben is vájkálni próbált.

A lap megjegyzi, hogy utóbbi személy állítólag Jeff Bezosszal is közeli baráti viszonyban volt, és egészen addig nem menesztették, amíg le nem bukott azzal, hogy tapogatta az egyik beosztottját, egy nőt.

A vádak között több példa is szerepel arra, a Blue Origin különböző nemű munkavállalói miként részesültek külön bánásmódban: az egyik ilyen vádban azt fogalmazták meg, hogy míg az egyik férfi alkalmazottat kirúgása után búcsúbulival lepték meg,

addig egy felsőbb beosztású női munkatársukat azonnal kitessékelték az épületből.

A nyílt levélre a Blue Origin úgy reagált, a levelet névvel vállaló Alexandra Abramset két éve menesztették többszöri figyelmeztetés után, amelyek az exportellenőrzési szabályokról szóltak.

A megkülönböztetés és zaklatás semmilyen formáját nem tolerálják, alkalmazottaiknak éjjel-nappal működő forródrótot is biztosítanak, ahol név nélkül is kommunikálhatnak, maga a Blue Origin pedig haladéktalanul meg fog vizsgálni minden újonnan beérkezett vádat.

(Borítókép: Jeff Bezos 2021. július 20-án a világűrben tett útjáról szóló sajtótájékoztatón a texasi Van Hornban. Joe Raedle/Getty Images/AFP)