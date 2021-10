Emmanuel Macron az élen, de jön fel a jobboldal

Továbbra is Emmanuel Macron a legesélyesebb arra, hogy megnyerje a jövő tavaszi francia elnökválasztás első fordulóját az Euractiv hétfői hírlevele szerint.

A portál által szemlézett kutatások alapján a Köztársaság Lendületben (LREM) politikusa 23-30 százalékra számíthat. A második legesélyesebb a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Marine Le Pen, aki 16-29 százalékot kaphat.

A szórás Le Pen esetében azért ilyen nagy, mert támogatottsága szempontjából meghatározó lesz, hogy bejelenti-e hivatalosan az indulását a jobboldali publicista, Éric Zemmour, aki bár még nem jelölt, máris 9-15 százalékot jósolnak neki a közvélemény-kutatók.





Zemmour: Orbán felmérte, hogy mennyire fontos harcolni

Szeptemberben Zemmour részt vett a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson, illetve találkozott Orbán Viktorral is. Az MTI tudósítása szerint a francia esszéista, politikai újságíró a demográfiai csúcson a franciaországi helyzetről beszélt, ahol a demográfiai csökkenés mellett a migráció is jelen van, továbbá „ideológiai harc” is folyik. Zemmour azt is mondta: jogukban áll kritizálni az „LMBT-ideológiát”, ahogy a feminizmust is kritizálhatják, azonban ez nem azt jelenti, hogy automatikusan ellenségei lennének a homoszexuálisoknak. Szerinte Orbán Viktor az az európai vezető, aki legjobban felmérte, hogy miről van szó, és mennyire fontos harcolni. „A népeinknek ez a túlélési záloga” – jelentette ki a francia újságíró.