Bevitte szülni a feleségét a brassói férfi, erre az orvosok az ő vakbelét akarták kivenni

Ki akarták venni egy egészséges férfi vakbelét az orvosok egy brassói magánkórházban, pedig ő csak a feleségét vitte be szülni oda.

A férfi, Alexandru Niţă azt mondta: azért vitte a kórházba a feleségét, hogy császármetszéssel megszülje gyermeküket. Addig minden rendben zajlott, hogy a nőt bekísérték az előkészítőbe, de utána a férfiért is kijött néhány kórházi alkalmazott a váróterembe, hogy előkészítsék a beavatkozásra.

A férfi engedelmeskedett, mert azt gondolta, hogy a járvány miatt kell megtenni óvintézkedéseket ahhoz, hogy jelen lehessen a felesége második szülésénél (az első szülést tavaly ki is kellett hagynia a járvány miatt). A dolog akkor kezdett gyanús lenni, amikor azt kérték tőle, hogy zuhanyozzon le és vért is vettek tőle.

majd nyugtatót is kapott és az orvosok arra készültek, hogy leborotválják a hasát.

Ekkor már a férfinak is leesett, hogy őt most műtétre készítik elő és heves tiltakozásba kezdett. Ennek következtében végül a személyzet is rájött, hogy itt tévedésről lehet szó és végül átkisérték a műtőbe, ahol aztán probléma nélkül le is zajlott a szülés.

A férfi az eset után pár nappal visszament a kórházba és panaszt tett a vezetőségnél. Találkozott is a kórház menedzserével és a páciensek biztonságáért felelős igazgatóval, akik azt szerették volna, ha közös megegyezéssel továbblépnek a történteken.

Egy hét után aztán közölték vele a döntést: a kórház nem kívánja semmilyen formában kárpótolni a történtekért.

Ezért a férfi most perre megy azért, hogy kártérítést kapjon: 20 ezer eurót követel a személyzet hibája miatt. Emellett pedig büntetőjogi feljelentést is tesz a kórház vezetősége ellen amiatt, hogy megpróbálták eltussolni az incidenst.