Benito Mussolini unokája tarolt Rómában az önkormányzati választásokon

Benito Mussolini unokája, Rachele Mussolini szerezte a legtöbb szavazatot a római önkormányzati választásokon az egyik választókörzetben.

Rachele Mussolini több mint 8200 szavazatot gyűjtött össze a vasárnap és hétfőn lezajlott választásokon, amelynek az eredményét még csak szerdán közölték. Mussolini unokahúga az Olaszország Fivérei (Fratelli d'Italia) jelöltjeként indult,

és azt állítja, nem a vezetéknevével, hanem kemény munkával győzött.

„Gyerekkorom óta megtanultam együtt élni a vezetéknevemmel [...]. A személyiség mindig fontosabb a vezetéknévnél, akármilyen terhes is az adott név. Rengeteg barátom van a baloldalon is, és biztos vagyok benne, hogy legalább egyikük rám szavazott – mondta a La Repubblicának.

Rachele Mussolinit az egykori diktátor első felesége után kapta a nevét. Édesapja, Romano Mussolini a Duce negyedik gyermeke volt és dzsesszzongorista lett később. Mussolini unokája már 2016-ban is bekerült a városi önkormányzatba, de most még 657-tel növelni is tudta a szavazatai számát.