Szlovákiát aggasztja a magyar terjeszkedés, változtatnak a jogszabályokon

Jogszabályi változásokat kezdeményezett a szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok csütörtökön a külföldiek ingatlanvásárlásával kapcsolatban.

A szlovák külügyminiszter kedden, Szijjártó Péter látogatása alatt kifogásolta: csak a sajtóból értesültek arról, hogy a magyar kormány épületeket vásárolt Kassán és hogy létrehozott egy olyan pénzalapot, amiből a szomszédos országokban akarnak mezőgazdasági földterületeket felvásárolni.

Kedden azt mondtam, hogy a korrekt tájékoztatás elengedhetetlen a jó szlovák-magyar viszonyhoz, hogy ne a sajtóból értesüljünk bizonyos lépésekről. Fontos, hogy rendet tegyünk néhány dologban, hogy az ilyen külföldi akciók ne állítsanak bennünket kész tények elé

– mondta csütörtökön a szlovák külügyminiszter, aki ezzel indokolta meg az, hogy miért változtatnának a külföldiek ingatlanvásárlását szabályozó jogszabályon.

Az Új Szó szerint Ivan Korčok ezzel összefüggésben Ján Mrvával, a kataszteri hivatal elnökével is tárgyalt már. Mrva a napokban utasítja valamennyi kataszteri hivatalt, hogy október 15-től tájékoztassák az illetékes állami hatóságokat, köztük a külügyminisztériumot is, ha külföldi tulajdonjogot jegyeznek be Szlovákia területén lévő ingatlanra.