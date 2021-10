160 ezer illegális bevándorlót engedtek be az Egyesült Államokba március óta

A Fox News által megszerzett dokumentumok szerint Joe Biden kormánya több mint 160 ezer illegális bevándorlót engedett be az országba.

Azt írták: a Biden-kormányzat ezeket az embereket minimális felügyelet mellett engedte be az országba. Közülük 95 ezer személyt egy olyan jogi státusszal, az NTR-rel engedtek be, amely szerint akkor kell jelentkezniük a bevándorlási hivatalnál, amikor megérkeznek oda, ahol le szeretnének telepedni.

Ezzel a státusszal már március óta érkeztek illegális bevándorlók az országba, augusztus 6. óta azonban két másik jogi státuszt is kaptak illegális bevándorlók. A Fox News szerint további 32 ezer főt engedtek be az országba úgy, hogy ők akár már rögtön kezdeményezhetik a munkavégzéshez szükséges hatósági iratok kiállítását.

A Fox News szerint erre a törvények értelmében ennek a parole-nak nevezett eljárásnak az alkalmazására humanitárius válságok esetén valóban lehetőség van. Ugyanakkor ezeket az eseteket egyesével kellene elbírálni, miközben a jelek szerint most a kormányzat tömegesen hagyta jóvá ezeket. Rodney Scott, az amerikai határőrség korábbi parancsnoka – akit idén nyáron váltottak le a posztról – azt mondta erről a Fox News-nak, hogy szerinte a kormány visszaél a hatalmával.

Ezen felül a dokumentumok tanúsága szerint augusztus 6 óta további 40 ezer embert engedtek be egy másik jogi státusz keretében (own recognizance – OR), amely szintén megköveteli, hogy az érintettek később jelentkezzenek a hatóságoknál.

Az országba beengedett illegális bevándorlók száma augusztus 6-a után nőtt meg igazán,

azóta ugyanis 135 ezren érkeztek az országba.

Az amerikai határőrség a Fox Newszal ezzel összefüggésben azt közölte,hogy a fenti jogi státuszok értelmében mindegyik beengedett embernek jelentkeznie kell majd a hatóságoknál. 2014 és 2020 közt azoknak a 81 százaléka, akik ezeket a státuszokat megkapták, jelentkezett is később a hivataloknál.

Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a közeljövőben akár még nőhet is a határra érkező bevándorlók száma a Közép-Amerikában tapasztalható szegénység, erőszak és korrupció következtében.