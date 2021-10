Megválasztották elnökjelöltnek, Emmanuel Macron ellen indul Párizs első főpolgármester asszonya

Anne Hildalgo párizsi főpolgármester indul a szocialisták jelöltjeként a 2022-es francia elnökválasztáson – írja az MTI. Olivier Faure, a Szocialista Párt főtitkára csütörtökön közölte, hogy a párton belüli szavazáson ő kerekedett felül Stéphane Le Foll Le Mans-i polgármesterrel és volt mezőgazdasági miniszterrel szemben.

Párizs főpolgármestere – aki 1959-ben született a spanyolországi San Fernandóban egy villanyszerelő és egy varrónő lányaként – a szavazatok több mint háromnegyedét kapta meg. Kiemelte, hogy a francia nők hangja kíván lenni, emellett kiállt a társadalmi igazságosság és a környezetvédelem mellett. Ő az első nő, akit megválasztottak Párizs főpolgármesterének.

A közvélemény-kutatások szerint azonban a politikus támogatottsága mindössze 7 százalék, Emmanuel Macron fő kihívója pedig ezúttal is Marine Le Pen lehet, azonban Eric Zemmour publicista is meglepetést okozhat. Utóbbi azonban egyelőre még nem jelentette be, hogy elindul az elnökválasztáson.

A francia elnökválasztás mindkét fordulóját 2022 áprilisában tartják.