Regisztráltak az OnlyFansre a bécsi múzeumok, mert máshol nem tűrik az aktok meztelenségét

A bécsi múzeumok meztelenséget ábrázoló festményei is elérhetőek már OnlyFans oldalán. Ez a platform ugyanis az egyetlen közösségi oldal, amelyen a meztelenséget is megjelenítő művészeti alkotásaikat be tudják mutatni.

A gyakorlatban a bécsi turizmusiroda nyitott egy felhasználót Vienna’s 18+ content névvel az OnlyFansen. Mindezt azért tették, mert az utóbbi években egyre gyakrabban tiltották le a közösségi médiumok műalkotásait a közösségi médiás felületeken:

2018-ban a híres WIllendorfi Vénuszról készült fényképet vették le a Facebookról, arra hivatkozva, hogy pornográf tartalmat jelenít meg.

Ugyanebben az évben a Leopold Múzeum Egon Schiele által készített festményeit nem mutathatták be egy, a várost külföldön népszerűsítő kampányban.

2019-ben egy Rubens festményt távolítottak el az Instagramról.

2021-ben az Albertina Múzeum TikTok felhasználóját függesztették fel, miután egy meztelen női mellett ábrázoló alkotást tettek itt közzé.

Valamint szintén 2021-ben a Leopold Múzeum egy rövid videóját is törölték a Facebookról és Instagramról, arra hivatkozva, hogy „potenciálisan pornográf tartalmat jelenít meg”.

Helena Hartlauer, a városi turizmusiroda szóvivője azt mondta, hogy az utóbbi időben ezek és a hasonló esetek nyomán lehetetlen helyzetbe kerültek:

Aztán rádöbbentünk: végre, itt van egy eszköz, amivel megmutathatjuk, amink van

– fogalmazott a szóvivő az OnlyFansről beszélve. Így most minden pornográf művészeti tartalmat meg lehet tekinteni a bécsi OnlyFans-profilon. Ráadásul az első, a csatornára feliratkozó emberek bónuszként egy helyi, turisztikai intézményeknél használható kártyát (Vienna City Card) vagy egy ingyenjegyet is igényelhetnek az egyik városi múzeumba.

A bécsiek az OnlyFans-indulás után egy kampányt is elindítottak „Bécs az OnlyFansen vetkőzik” címmel, a Willendorfi Vénusszal illusztrálva. Lényegében erre a kampányra lesz kihegyezve most az oldal is. és az, hogy utána milyen gyakorisággal tudják majd frissíteni az oldalt, egyelőre még bizonytalannak látszik.

A kampánnyal egyrészt a turistákat akarják vonzani, másrészt arra akarják felhívni a figyelmet, hogy az ő művészeti alkotásaik sokkal enyhébb tartalmat képviselnek ahhoz képest, amit gyakran napjainkban látni lehet a világhálón.

Mi csak fel akarjuk tenni a kérdést: szükség van ezekre a korlátozásokra? Ki dönti el, hogy mit cenzúráznak?

– fejtette ki Hartlauer, aki szerint a közösségi média gyakran inkorrekt, nem transzparens módon járnak el ebben a kérdésben.

Az OnlyFans egyébként az utóbbi időben – amikor már az is felmerült, hogy a népszerű pornóoldalon esetleg betiltanák a pornót – célként tűzte ki, hogy a szokásos tartalmak mellett bővítsék a portfólióját, de arra alighanem ők sem gondoltak, hogy ilyen helyről is érkezik majd hozzájuk megkeresés.

Mindemellett a helyzet iróniája, hogy több online platform még az OnlyFansre vándorlás után is keresztbe tettek egyszer a bécsieknek. A turizmusiroda Facebook, Twitter és Instagram oldalán ugyanis szerették volna megreklámozni, hogy az OnlyFansen profiljuk is útjára indult, de ezt a tartalmat az összes platformon blokkolták.

Ez megint csak azt mutatja, hogy helyes kérdéseket tettünk fel

– kommentálta Hartlauer.