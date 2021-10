Szexuális zaklatás miatt kirúgták a Bild főszerkesztőjét

A vádak szerint visszaélt hatalmával, a női kollégákat pedig szexuálisan zaklatta Julian Reichelt német újságíró, a Bild főszerkesztője. Az újság kiadója, az Axel Springer ezért hétfőn arról számolt be, hogy kirúgta az újságírót. A hivatalos indoklás szerint azért, mert nem volt képes meghúzni a határt a saját privát és a szakmai dolgai között.

Az üggyel kapcsolatban a New York Times arról ír, hogy Reichelt egy pályakezdő újságíróval is viszonyt folytatott, akit később olyan pozícióhoz segített, amelyet még a nő is túl nehéznek érzett.

A viszony idején Reichelt 36 éves volt, a nő pedig 25. A nő később a newsroomban kapott vezető pozíciót, a nyomozáskor viszont hangsúlyozta: nem állt készen a feladatra, miközben főnöke rendszeresen hotelszobákba invitálta.

A kiadóvállalat később egy ügyvédi irodát bízott meg a Reichelt elleni vádak kivizsgálásával, de először nem találtak olyan bizonyítékot, amelynek alapján kirúghatták volna a főszerkesztőt. Ez később viszont megváltozott, az Axel Springer szóvivője viszont nem árulta el, konkrétan milyen bizonyítékot sikerült találniuk.