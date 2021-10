Gyorsan növekszik a nyugat-balkáni útvonalon érkező bevándorlók száma, eddig több mint 82 ezer ember próbált bejutni illegálisan az Európai Unió területére ebből az irányból – ismertette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Bécsi Migrációs Konferencián.

A tárcavezető elmondta, hogy Magyarországon is napi szinten regisztrálnak határsértési kísérleteket. Hozzátette: 2015 óta a kormány mintegy 1,2 milliárd eurót fordított határvédelemre.

Szijjártó Péter aggodalmát fejezte ki a „brüsszeli intézmények és egyes nyugat-európai politikusok” által hangoztatott „felelőtlen nyilatkozatok” miatt, amelyek szerinte „meghívásként értékelhetők” azok számára, akik valamilyen okból készek megindulni Európa felé – számolt be az MTI.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a déli irány mellett keletről, valamint a Nyugat-Balkánról is emelkedhetnek a számok abban az esetben, ha Afganisztánból is útnak indulnak az emberek. Elmondása szerint ugyanis már most négymillió belső menekült élhet ott, akik minden valószínűség szerint el kívánják hagyni az országot.