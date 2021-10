1967 után újra Alpine-okkal veszi üldözőbe a bűnözőket a francia csendőrség

55 év után újra Alpine sportkocsikat kap a francia csendőrség – olvasható a párizsi belügyminisztérium közleményében. A „love story” 1967-ig nyúlik vissza, amikor megalakult az első gyorsreagálású „Brigade de Recherche et d'Invention” (BRI), vagyis az „Anti-Gang Brigade”, és a csendőrök Alpine A110-eseket kaptak szolgálati feladataik elvégzésére.





A csendőrök szerint ez a sportkocsi volt a leggyorsabb és a legjobb szövetségesük a munkában. A nagy igénybevételnek kitett legendás szolgálati járműveket azonban az évek múltán leselejtezték, és bő fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a csendőrök ismét Alpine-okba ülhessenek.

Az idén júniusban meghirdetett beszerzési eljárásban a francia gyártmány a Seat Leon Cupra elől vitte el a pálmát, és ennek eredményeként az elkövetkezendő időszakban 26 db Alpine A110 Pure típusú gépkocsi kerül a csendőrséghez.





Ezek a járművek lehetővé teszik a csendőrök számára, hogy gyors beavatkozásokat hajtsanak végre az autópályán, beleértve a nagy sebességgel haladó járművek üldözését, valamint a kábítószer kereskedelem visszaszorítására irányuló hatósági akciókat is. Az autókat emellett gyorsreagálású kiképzésekre is fogják használni.

Az eredetileg a dieppe-i gyárban készülő Alpine-okat a Durisotti cég alakítja majd át szolgálati jellegűvé, és az új autók ezt követően kerülnek a csendőrökhöz. Az Alpine A110 Pure nem éppen olcsó: civil változatának ára 58 400 eurótól indul, a hatósági kialakítású pedig ennél is jóval drágább lesz, de ezzel még mindig nem tekinthető árrekordernek.





Az olasz csendőrök Lotus Evorával pipálják le francia kollégáikat, de a milánói rendőröknek Ferrari Spiderjük is van, az autópályarendőrség pedig az olaszoknál és a briteknél is Lamborghini Huracánnal hasít. Ha szerényebb formában, de a hazai hatóságoknak is jutottak sportverdák: a Magyarországon gyártott Audi TT-k ritkán maradnak alul egy-egy országúti üldözésben. Ilyen eseteknél indokolt is lehet a méregdrága járőrjárgányok bevetése. Mindezeken túl egyértelműen Dubai bűnüldöző szervei viszik a pálmát: ott a Bentley Continentaltól a Bugatti Veyronig van minden.