Egyszer már volt lövöldözéses balesete a férfinak, aki Alec Baldwin kezébe adta a pisztolyt

Egy korábbi forgatásról már menesztették Dave Halls segédrendezőt, aki a Rust című film forgatásán történt lövöldözés előtt Alec Baldwin kezébe adta a gyilkos fegyvert és azt mondta neki, hogy nincs megtöltve.

A BBC-nek nyilatkozva a Freedom's Path nevű, jövőre megjelenő film alkotói megerősítették, hogy Dave Hallsot még 2019-ben rúgták ki a saját produkciójukból. Közleményük szerint azután váltak meg tőle, hogy

az egyik stábtag kisebb sérüléseket szenvedett, amikor elsült egy fegyver.

„Hallsot azonnal eltávolították a helyszínről, miután a kellékfegyver elsült. A film forgatása addig nem is folytatódott” – áll a film alkotói által kiadott közleményben, amelyben azt is leírták, hogy a történteket egy jelentésben is rögzítették.

Korábban már kiderült, hogy Dave Halls az Into the Dark című sorozat forgatásán sem tartotta be az előírásokat, akkor azonban csak panaszt tettek ellene.