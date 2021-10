A brit titkosszolgálat leszerződött az Amazonnal

A brit titkosszolgálat szerződést kötött az Amazonnal, amelynek értelmében a cég fogja tárolni az ő titkosított adataikat – értesült a Financial Times.

A lap szerint az egyezség célja emellett az is, hogy a titkosszolgálat mesterséges intelligenciája, illetve adatelemzési lehetőségei fejlődjenek. Az egyezséget fegyveres erők információvédelméért felelős brit szerv, a GCHQ hozta tető alá, de rajtuk kívül több kormányszerv is az Amazon technológiáját fogja használni.

Ciaran Martin, a brit Nemzeti Kibervédelmi Központ korábbi igazgatója azt mondta a Financial Times-nak, hogy a fejlesztés által „hónapok és hetek helyett akár percek alatt is ki tudnak majd nyerni” információkat akár egy nagyobb adathalmazból is.

A GCHQ idén februárban jelentette be, hogy teljesen a mesterséges intelligenciára bízták azt, hogy a világhálón megjelenő adatokból hasznos információkat nyerjenek ki.