Joe Biden Oroszországba küldte az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatóját, William Burnst, hogy egyértelművé tegye az orosz vezetők számára: figyelemmel kísérik az állítólagos orosz csapatösszevonásokat az ukrán határ közelében – számolt be a CNN.

A CIA igazgatója Nyikolaj Patrusevvel, az orosz biztonsági tanács titkárával és az orosz külügyi hírszerző szolgálat igazgatójával, Szergej Nariskinnal tárgyalt. William Burns oroszországi partnerei után Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is beszélt telefonon, próbálva enyhíteni a feszültséget a két ország között. Az ukrán sajtóhírek szerint az Egyesült Államok Kijevbe küldött egy magas rangú külügyi tisztviselőt is, hogy rendezni tudják a helyzetet. A találkozón szóba került az európai energiaválság és az orosz gázszállítás ügye is.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy William Burns szerdán tárgyalt Moszkvában az orosz tisztviselőkkel, a találkozó témáiról azonban nagyon kevés információt osztottak meg.

A nemzetközi sajtóban műholdas felvételekre hivatkozva jelentek meg olyan hírek, miszerint orosz csapatokat vezényelnek Ukrajna keleti és déli határaihoz. Az is kiderült, hogy nem hadgyakorlat céljából közelítették meg az ukrán határt. Az Egyesült Államok közben egy zászlóshajót és egy rakétarombolót is küldött a Fekete-tengerhez, amelyek közös műveleteket hajtanak végre a NATO-erők és a szövetségi partnerek részvételével. Az orosz fél erre jelezte, hogy készen áll a válaszlépésekre, ha egy amerikai hadihajó bemerészkedik az orosz felségvizekre, és provokációba kezd.

A híreket ugyanakkor az orosz és az ukrán fél is cáfolta. Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkár szerint említésre sem méltók ezek az álhírek, majd jelezte: a haditechnika vagy a csapatok mozgatása Oroszország területén kizárólag orosz ügy. Alekszij Danilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO) vezetője dezinformációnak minősítette a sajtóban megjelenteket. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az események alakulása nem zárja ki a helyzet további romlását, és beszélt a jelenlegi kelet-ukrajnai helyzetről is.

Az ukrán védelmi minisztérium csütörtökön közleményt adott ki, amely szerint november elejétől az ukrán határ közelében és az Oroszország által ideiglenesen megszállt területeken összesen mintegy kilencvenezer fős haderő összpontosul. A minisztérium azt is közölte, hogy Oroszország időnként katonai egységeket dob át ukrán területre, csapatokat von az ukrán államhatár közelébe annak érdekében, hogy fenntartsa a feszültséget a régióban, és politikai nyomást gyakoroljon a szomszédos államokra.

Utoljára hasonló megmozdulás március végén volt Oroszország részéről. Április végére összesen 120 ezerre nőtt az ott állomásozó orosz katonák száma. Nemcsak a kelet-ukrajnai régió közelében, hanem a Krím félszigeten is több egységet számláltak. Az orosz védelmi miniszter végül április végén utasította a katonákat, hogy térjenek vissza állandó állomáshelyükre.

(Borítókép: Joe Biden. Fotó: Al Drago / Bloomberg / Getty Images)