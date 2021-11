Immáron hivatalosan is a brit becsületrend, vagyis az Order of the Companions of Honour tagjává avatta Sir Elton Johnt a brit trónörökös szerdán – adta hírül az MTI.

Károly walesi herceg a windsori királyi rezidencián adta át a 74 éves énekesnek, aki most először jelent meg botra támaszkodva a nyilvánosság előtt.

A mostani elismeréssel Sir Elton John előkelő társaságba került, ugyanis az V. György király által 1917-ben megalapított brit becsületrendnek legfeljebb 65 tagja lehet a mindenkori uralkodóval együtt.