Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-képviselője cáfolja a Bloomberg értesülését, miszerint Oroszország lerohanhatja Ukrajnát – írja a Kárpáti Igaz Szó. Az Egyesült Államok előzőleg arra figyelmeztette az EU-t, hogy Oroszország támadásra készül Ukrajna ellen.

Poljanszkij szerint Oroszország nem tervezte és nem tervezi az ukrajnai inváziót, hacsak nem provokálják erre, és nem érzi veszélyben a nemzeti szuverenitását. Hozzátette: az orosz államnak saját területén joga van ott csoportosítani a hadseregét, ahol akarja.

Ha konkrét fenyegetéseket hallanak Ukrajnában Oroszország ellen, az orosz területi integritás ellen, akkor megérthetik, hogy bizonyos mértékű elővigyázatosság logikus lépés egy ilyen helyzetben

– tette hozzá. Poljanszkij a helyzet eszkalálásával vádolta Ukrajnát, mondván,

az amerikai hadihajók a Fekete-tengeren rendkívül provokatívan hatnak.

Mint megírtuk, közvetlenül a kelet-ukrán határ közelében két orosz katonai csoport, a Kuzmini és a Kadamovszki egység állomásozik. Ezek együttes értéke az ukrán hírszerzési adatok szerint meghaladja a 35 ezer főt és a közel 2500 harci gépet. Hasonló számokat látunk a Krím félszigeten is, ahol 32 500 fős erő tartózkodik. Az állandó létszámot tekintve tehát 67 ezer orosz katonáról beszélhetünk, akiknek a száma a különböző manőverek és gyakorlatok miatt időszakonként jelentősen növekedhet.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy nemrég William Burns, a CIA igazgatója is Moszkvába utazott, ahol telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélt. A CNN szerint a CIA igazgatója azért sietett az orosz fővárosba, hogy lebeszélje Moszkvát az orosz–ukrán határon állomásozó csapatai további megerősítéséről, és állítólag telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is az oroszországi tárgyalásairól.

Az orosz katonai csapatok Ukrajna határán koncentrálódnak, ez azt jelentheti, hogy Oroszország támadásra készül – mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pénteken az ABC Newsnak, miután találkozott Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel.

Senkit nem akarunk megijeszteni, de ébernek kell maradnunk. Rendkívül aggódunk, de aki hét évig Oroszország mellett él egy fegyveres konfliktusban, megtanul aggódni

– jelentette ki Dmitro Kuleba.