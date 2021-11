Gulyás Gergely: Az oltás a fegyverünk

Gulyás Gergely interjút adott az osztrák Kurier nevű lapnak, amelyben többek közt a koronavírus-járvány, az oltás és az Európai Unió is szóba került.

Van egy fegyverünk a pandémia ellen: az oltás

– ezzel válaszolt Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy mit tesz a magyar kormány a járvány ellen (Ausztriában hétfőn léptek életbe az oltatlanokkal szembeni kijárási korlátozások).

A miniszter ezzel összefüggésben arról is beszélt, hogy a parlamenti dolgozók számára kötelezővé tették az oltást, mivel az állam példát akar mutatni. Arra a kérdésre, hogy a parlamenti képviselőknek miért nem tették ezt kötelezővé, azt mondta, hogy „alkotmányos okokból kifolyólag” ezt nem tehetik meg.

De mi, a Fidesz-frakcióban mindenkitől azt várjuk, hogy oltassa be magát. Én is beadattam már háromszor a vakcinát

– mondta Gulyás Gergely.

A miniszter a minimálbér emeléséről és a 13. havi nyugdíjról visszavezetéséről is beszélt. Azt mondta, hogy ők viszont nem szociálpolitikai, hanem gazdaságpolitikai intézkedésnek tekintik ezeket.

Nem szociáldemokraták, hanem konzervatívok vagyunk. Mindenkit támogatunk, aki dolgozik. Azt pedig, akinek családja van, még inkább

– fogalmazott a miniszter. A Pegasus izraeli kémszoftver magyarországi alkalmazásáról szólva a Gulyás Gergely kijelentette: „Államtitoknak minősül, hogy a hatóságok milyen eszközöket használnak információgyűjtés céljából. Minden állam rendelkezik a titkos információgyűjtéshez szükséges eszközzel. A nyugati média viszont szívesebben ír rosszat Magyarországról, mint más országokról” – jegyezte meg.

A tárcavezető az Európai Unió lengyelországi külső határán zajló migrációs válságra is kitért. Gulyás Gergely leszögezte:

Támogatjuk lengyel barátainkat.

„Magyarország volt az egyik első uniós ország, amely a külső határok védelmének fontosságát hangoztatta. Virágokkal keveset ér el az ember, erőre van szükség. Az EU-nak jobban kell támogatnia a külső határokat védő országokat” – jelentette ki Gulyás Gergely.

A miniszterelnökségért felelős miniszter ezt követően arról is beszélt, hogy Magyarországon jelenleg naponta ezer illegális határátlépési kísérlet történik „Már benyújtottunk egy kérelmet a Bizottsághoz, hogy a határvédelmi költségek egy részét fizessék ki. Egyelőre függőben van a Szerbiával közös határon 2015 után megépített határkerítésre és határvédelmi költségekre fordított 1,5 milliárd euró kifizetése” – mondta a miniszter.

Gulyás Gergely végül arra is kitért, hogy a magyar gazdaság most az oltási kampány felgyorsítása, az orosz és kínai vakcinák miatt teljesít jól. „A kiváló gazdasági növekedést a gyorsabb oltási kampánnyal értük el. Németország és Ausztria is megtehette volna ugyanezt” – fogalmazott.

(Via MTI, Kurier)

(Borítókép: Gulyás Gergely 2021. október 28-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)