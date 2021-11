Többen megsérültek, 51 ember őrizetben a rotterdami tüntetés miatt

Hét ember megsebesült rendőrségi lövésektől péntek este Rotterdamban a járványügyi korlátozások elleni erőszakos tüntetésen. A rendőrség tájékoztatása szerint két lázadó kórházba került, miután golyók találták el őket. Vizsgálat folyik annak megállapítására, hogy a rendőrök által leadott lövések találták-e el őket. A sérült randalírozók állapotát nem hozták nyilvánosságra.

A VoaNews szerint a hatóságok 51 embert vettek őrizetbe, felük kiskorú volt. Hivatalos információk szerint az egyik rendőr lábsérüléssel került kórházba, többen pedig könnyű sérüléseket szereztek.

A biztonsági kamerák videófelvételeit is átnézik, így további letartóztatásokra kell számítani. A helyszínről készült fényképeken látszik, hogy legalább egy rendőrautót felgyújtottak, egy másik szélvédőjén pedig egy kerékpár csapódott be. A rohamrendőrség vízágyú segítségével állította helyre a rendet az utcákon.

A holland kikötőváros polgármestere, Ahmed Abaotaleb „erőszakorgiának” nevezte a történteket.

A rendőrség beismerte, hogy többször is eldördültek a figyelmeztető lövések. Egy ponton a helyzet annyira veszélyessé vált, hogy a rendőrök kénytelenek voltak lőni, mondta az egyik illetékes. Patricia Wessels rendőrségi szóvivő még péntek este azt mondta:

figyelmeztető lövéseket adtunk le, és voltak célzott lövések is, mert a helyzet életveszélyes volt.

🇳🇱 Scenes in Rotterdam. pic.twitter.com/eRES6dlJAL — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) November 19, 2021

A távirati iroda szerint több százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány azon terve ellen, amely szerint a fedett szórakozóhelyekre csak azok léphetnek be, akiknek van védettségi igazolványuk. A demonstráció nagyon erőszakossá vált. Emiatt a rendőség azonnal vészintézkedéseket vezetett be a városban, felszólította a lakosokat, hogy hagyják el az utcákat, a tüntetők ellen vízágyúkat és lovas rendőröket vetett be. Az ország más részeiről is vezényeltek Rotterdamba rendőröket. Az összecsapásokban rendőrök is megsebesültek.

A súlyos incidensek hatására Ahmed Aboutaleb rotterdami polgármester szigorúan elítélte az erőszakos tüntetőket, és rendeletet adott ki arról, hogy tilos civileknek tartózkodni a tüntetés helyszínén, a központi és egy másik pályaudvaron. A vasúti közlekedést felfüggesztette a városban. Ez utóbbi korlátozásokat reggel már feloldotta.

Hollandia a múlt hétvégén három hétre újra bevezetett néhány járványügyi korlátozást, hogy lassítsa a koronavírus okozta fertőzés újbóli terjedését, de a napi fertőzések a világjárvány kezdete óta a legmagasabb szinten maradtak.

(Borítókép: Rotterdami utcakép a tüntetés után. Fotó: Jeffrey Groeneweg / AFP)