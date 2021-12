Egy magyar férfi 130 órát zongorázik a héten, Guinness-rekord lehet belőle

Kedd reggel elkezdődött Thurzó Zoltán zongoraművész Guinness-rekord kísérlete, amelynek részeként egy hét alatt 130 órán át fog zongorán játszani.

A zongorista jelenleg is zenél a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében. Időről időre a Facebook-oldalán be is jelentkeznek, hogy ezt bizonyítsák:

A terv szerint Thurzó Zoltán egy hét alatt minden zongorán lejátszott 60 perc után tart 5 percnyi szünetet, valamint – értelemszerűen – néhány órát alszik is majd. Viszont ha sikerül 130 órán át játszania az egy hét alatt, akkor abból tényleg világrekord lesz.

A mostani rekordot az indiai Mrityunjay Sharma tartja, aki 2015-ben 127 órát 7 percet és 38 másodpercet zongorázott egy hét alatt. A hosszú koncertbe a helyszínen, a nagyváradi a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében is be lehet kapcsolódni, illetve Thurzó Zoltán Facebook-oldalán is élőben közvetítik.

(via foter.ro)