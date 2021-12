Aki Hitlertől lopott konyakot – meghalt az amerikai elit alakulat utolsó veteránja

99 éves korában, saját otthonában, békés körülmények közt meghalt Edward Shames ezredes, aki az amerikai hadsereg 506. Ejtőernyős Gyalogezredében szolgáló 2. zászlóaljában szolgáló legendás E (Easy) századának utolsó tagja volt.

Erről a századról készült Az elit alakulat (Band of Brothers) című, nagy sikerű sorozat is 2001-ben Stephen E. Ambrose bestsellere alapján.

Edward Shames az elit alakulat tagjaként számos csatában és ütközetben vett részt a II. világháborúban. Társai makacs, de egyenes katonaként tartották számon, aki magával és velük szemben is magas elvárásokat fogalmazott meg.

Első ejtőernyős ugrását a normandiai partszállás napján teljesítette. Később a dachau-i koncentrációs táborban is járt annak felszabadítása után, valamint Hitler Sasfészkébe is eljutott. Ez utóbbi helyről néhány üveg konyakot is zsákmányolt Hitler készleteiből.

A háború után Közel-Kelet-szakértőként dolgozott az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségnél. Később tartalékos volt a hadseregben, végül ezredesként vonult nyugállományba.

