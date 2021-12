Finn miniszterelnök: Mi vagyunk a világ legboldogabb országa

Interjút adott a The Observernek Sanna Marin finn miniszterelnök A kormányfő azt mondta: a céljuk az, hogy úgy tartsák fenn a jóléti államot Finnországban, hogy az ne menjen a környezetvédelmi szempontok rovására.

Egyenlőség, jól finanszírozott oktatási rendszer és erős jóléti állam – Sanna Marin szerint ez a titka annak, hogy Finnország jól teljesít a nemzetközi felmérésekben. Az országot áprilisban az ENSZ Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózata (SDSN) a világ legboldogabb országaként jelölte meg egy olyan felmérés alapján, amelyben a megkérdezettek 1-től 10-ig terjedő skálán maguk értékelhették elégedettségüket.

A jó eredményhez alighanem az is hozzájárult, hogy Finnország a koronavírus-járvány kezelésében is jól teljesített: az 5,5 milliós országban mindössze 1300-an haltak meg a fertőzésben.

Meglepő módon ennek ellenére Marin pártja, a Szociáldemokraták egy múlt heti felmérés szerint már csak harmadik helyen voltak a liberális-konzervatív Nemzeti Koalíció és a jobboldali Finnek Pártja mögött. Ez részben azért is lehet így, mert az országban a belarusz menedékkérők miatt az utóbbi időben kisebb belpolitikai válság alakult ki, a miniszterelnök ugyanis úgy döntött, hogy nyitva tartják a határokat. Sanna Marin ezzel kapcsolatban leszögezte: elfogadhatatlannak tartja, amit a belaruszok csinálnak, de ettől függetlenül azt is biztosítani akarják, hogy a menedékkérők emberi jogai ne sérüljenek.

Marin az interjúban azt is megerősítette, hogy továbbra is céljuk az, hogy 2027-re teljesen megszüntessék a hajléktalanságot Finnországban. Az országban 2018-ban indítottak el egy erre szolgáló programot, amelynek keretében – az „elsőként lakhatást” (housing first) elve alapján – lakóhelyet és széles körű, az egészségügytől a munkavállalásig kiterjedő speciális segítséget biztosítanak a hajléktalanoknak.

A miniszterelnök emellett azt a vállalást is megismételte, amely szerint Finnországot már 2035-ben – 15 évvel az uniós klímacél előtt – karbonsemlegessé szeretnék tenni. Elismerte, hogy ez utóbbi az egyik legnagyobb kihívást jelenti az ország történetében, de egyben „nagy lehetőségnek” is nevezte ezt a finn cégek számára, amelyek így beelőzhetik versenytársaikat. A kormányfő leszögezte: elkötelezettek a környezetkímélő technológiák fejlesztése iránt, mivel szerintük csak ezek lehetnek a jövőbeli fejlődés alapjai.

(via The Guardian)