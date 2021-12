Karácsonykor a brit királyi családban mindenkinek mérlegre kell állnia

II. Erzsébet minden évben pazar karácsonyi lakomával várja a brit királyi családot, amely nem csak az ünnepi vacsorát, hanem a reggelit, az ebédet és a délutáni teát is magába foglalja.

A hagyomány jegyében, – amely egészen az 1900-as évek elejéig, VII. Eduárd uralkodásának idejére vezethető vissza –, a vendégeknek érkezéskor mérlegre kell állniuk.

Darren McGrady, az uralkodó egykori séfje elmondta, a gazdag karácsonyi menüsorban többek között főtt reggeli, ebédre pulyka, délutáni teára pedig változatos aprósütemény válogatás szerepel.

A karácsonyi est végén, mielőtt mindenki hazaindulna, a vendégeknek ismét a mérleg elé kell járulniuk, hogy újból megmérjék a súlyukat, mindezt annak érdekében, hogy a királynő meggyőződhessen arról, hogy mindenki biztosan teli hassal tér nyugovóra.

A hagyományt a királyi család minden tagjának azóta is be kell tartania, beleértve II. Erzsébet brit királynőt is. A családból egyedüli kivétel Harry herceg és felesége, Meghan Markle, valamint gyermekeik, mert a brit királyi családdal szakító família évek óta nem vesz részt a királynő ünnepi vacsoráján.

(via Magyar Nemzet)