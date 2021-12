Új király van a legjobban kereső sportolók listáján

Tavaly év végi összeállításunk után idén is utánanéztünk, hogy kik voltak az év legjobban kereső sportolói. A lista nagyrészt a jól ismert sztárokat tartalmazza, és a sorrend sem változott túl sokat, de akad azért meglepetés. Új első helyezettet ünnepelhetünk a férfiak listáján, a topsportolók összjövedelme jelentős növekedést mutatott tavaly a továbbra is velünk lévő világjárvány ellenére. Az első ötven helyezett idei összjövedelme 2,8 milliárd amerikai dollár volt, ami 16 százalékkal meghaladja a tavalyi értéket. Összefoglalónkhoz a tavalyihoz hasonlóan saját elemzésünkön kívül a Forbes listáját vettük alapul. Fontos azonban megjegyezni, hogy többféle metodika és kimutatás létezik, és ezek eredménye nem feltétlenül egyezik meg.

A legjobban fizetett női sportoló idén is a japán színekben versenyző, de Amerikában élő teniszező, Oszaka Naomi volt.

Annak ellenére, hogy az év négy Grand Slam-tornájából, vagyis a legjobban fizető versenyekből kettőt is kihagyott. Az év első nagy tornáját, az Australian Opent még megnyerte, tehát ott folytatta, ahol előző évben abbahagyta, hiszen 2020 utolsó Grand Slam-versenyét, a US Opent is ő nyerte. Ekkor még joggal gondolhattuk úgy, hogy 2021 is Oszaka dominanciájáról szól majd. A versenyző azonban összetűzésbe került a Roland Garros rendezőivel, miután nem volt hajlandó részt venni a meccsek utáni sajtótájékoztatón, ahol egyébként kötelező a megjelenés. A torna rendezőjével való konfliktusa miatt a második forduló után visszalépett a versenytől, amivel gyakorlatilag csak azt előzte meg, hogy kizárják a további küzdelmekből. Ezek után nem vett részt a wimbledoni tornán sem, de érdekes módon ez nem zavarta a szponzorokat.

Sőt úgy gondolták, hogy ettől még emberközelibb, szerethetőbb, ezért jobban eladható. Jövedelme így nem érezte meg a kihagyást.

Oszaka a Japánban rendezett olimpiai játékokon tért vissza, ahol hatalmas csalódás lett volna, ha nem vesz részt, miután a japán fiatalok jelentős része őt tekinti példaképének. Az olimpián viszont csapnivalóan szerepelt, ahogyan az év utolsó Grand Slam-tornáján, a US Openen is. Ezzel együtt sikerült megőriznie vezető helyét a legjobban fizetett női sportolók listáján, sőt jövedelme jelentősen nőtt a tavalyihoz képest. Idén mintegy hatvanmillió dollárt keresett, amivel saját tavalyi rekordját döntötte meg, és nem csak az idei év, hanem minden idők legjobban fizetett női sportolója lett mindössze 23 évesen.

A másik nagy meglepetés a férfiak közötti első helyezett, aki nem más, mint a UFC-harcos Connor McGregor. Első helyezése még őt is váratlanul érte.

Éves jövedelme ugyanis 180 millió dollár volt, amellyel messze megelőzött minden más sportolót. Ezzel tulajdonképpen saját magának és Cristiano Ronaldónak öt évvel ezelőtt tett ígéretét váltotta be. Akkor ugyanis megígérte a labdarúgósztárnak, hogy egyszer még megelőzi a legjobban fizetett sportolók listáján. A képet némileg árnyalja, hogy jövedelme nagy része nem a sporthoz kapcsolódik, tehát nem versenyzés közben, de még csak nem is szponzori pénzekből szerezte. Egyszerűen arról van szó, hogy pénzzé tette Proper No. Twelve nevű whiskyvállalkozásának egy részét. McGregor 2021-ben mindössze két küzdelmet vívott, mindkettőt Dustin Poirier ellen, és mindkettőt el is vesztette. Ennek ellenére nemcsak Cristiano Ronaldót, hanem mindenki mást is megelőzött a legjobban fizetett férfi sportolók listáján, így maga mögé utasította Lionel Messit is, aki a második helyen végzett 130 millió dollárra becsült éves jövedelmével. Az argentin sztár esetében jelentősen hozzájárultak a szponzorok a sportoló bevételéhez, becslések szerint mintegy 33 millió dollárral. Ő sem csak a focipályán kereste a pénzt tehát. A harmadik helyen a másik labdarúgósztár, Cristiano Ronaldo végzett nem sokkal lemaradva. Az ő éves jövedelmét 120 millió dollárra becsülik az elemzők, de nála még nagyobb rész jutott a szponzoroknak, nagyjából ötvenmillió dollár.

A negyedik helyen egy amerikai futballista, Dak Prescott található. A Dallas Cowboys játékosa is áttörte a százmillió dolláros álomhatárt. Egészen pontosan 107 és fél milliót keresett, viszont ebből mindössze tízmilliót köszönhet a szponzoroknak. Az ötödik helyen szintén egy amerikai, a kosárlabda-állócsillag LeBron James végzett, de ő már kiesik a százmillió dollárosok klubjából. Tavaly keresett 97,5 millió dollárjával azért még nem kell aggódnia, már csak azért sem, mert amellett, hogy kiváló játékos, nagyon jó üzletembernek is bizonyult. Kifejezetten jó üzleteket kötött, otthagyta a Pepsi Colát, és a rivális Coca-Colához igazolt, és befektetéseit is jól kezelte. Különböző sportklubokban jutott részesedéshez, többek között a Liverpool focicsapatában. De nála a szponzorok még Messinél és Ronaldónál is nagyobb szerephez jutnak, mivel jövedelmének nagy része, mintegy 65 millió dollár támogatási szerződésekből származik.

A hatodik helyen ismét egy labdarúgó következik, a brazil Neymar.

Ő az idén nagyjából 95 millió dollárt keresett, nagyrészt a futballpályán. Nála a szponzori szerződések értékét tízmillió dollárra becsülhetjük, amiben szerepet játszott az is, hogy bekerült a Fortnite nevű videójátékba.

A tavalyi első helyezett Roger Federer a hetedik helyre szorult vissza. Azért persze így is van mit a tejbe aprítania kilencvenmillió dolláros becsült évi jövedelmével. Ez szinte teljes egészében szponzori pénzekből származik, mivel a svájci teniszező a szezon nagy részében sérült volt, és mindössze tizenhárom meccset játszott, amivel 650 ezer dollárt keresett. Idén már negyvenéves, de jövedelme valószínűleg jövőre tovább fog emelkedni, miután beszállt a sportcipőbizniszbe. Emellett továbbra is támogatja többek között a Rolex, a Uniqlo és a Credit Suisse. Rajtuk kívül persze a szurkolók is, akik idén is a legnépszerűbb játékosnak választották meg az ATP év végi díjkiosztóján, immár sorozatban a tizenkilencedik alkalommal nyerte el a közönségdíjat.

(Borítókép: Naomi Osaka. Fotó: David Ramos / Getty Images Hungary)