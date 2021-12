Egy vasárnap megjelent határozat értelmében megtiltják az egyedülálló afgán nőknek, hogy egyedül utazzanak külföldre – írja BBC. A tálibok augusztusi hatalomátvétele után hozott rendelet szerint a nők kizárólag férfi hozzátartozóikkal léphetik át a határt. A portál megjegyzi, hogy a nők számára a munka továbbra is tiltott, mint ahogyan fiatal lányok továbbra sem látogathatják a középiskolákat.

Az eset kapcsán megszólalt a Human Right Watch nemzetközi jogvédő szervezet is, amely az intézkedést egyértelműen a nők jogainak további korlátozásaként értékelte. Heather Barr, a szervezet nőtagozatának vezetője az AFP-nek arról beszélt, hogy az intézkedés lényegében korlátozza a nők szabad mozgását.

AZ ÚJ DIREKTÍVA ALAPJÁN A NŐK EZENTÚL KÖTELEZŐen csak HOZZÁTARTOZÓK JELENLÉTÉBEN UTAZHATNAK 72 KILOMÉTERnél TÁVOLABBRA.

A törvény arról is rendelkezik, hogy kötelezően előírják számukra a teljes arcot és testet eltakaró burka viselését, még akkor is, ha autóval utaznak. Ha ez nem lenne elég, még a zene szerelmeseinek is csalódniuk kell, ugyanis tilos lesz rádiót hallgatni a kocsiban.



A tálibok szerint ezek az intézkedések ideiglenesek mindaddig, amíg nem sikerül biztosítaniuk a biztonságos munkahelyi és iskolai környezetet. Az amerikai kivonulást követő tálib hatalomátvétellel a tálibok szisztematikusan kezdték el a korlátozásokat bevezetni; ahogy korábban megírtuk, nemrég oszlatták fel az országban a választási bizottságot és a béke minisztériumát is.

A szélsőséges iszlamisták azzal indokolták döntésüket, hogy a testületre semmi szükség nincs, és ha úgy látják, hogy mégis, majd alapítanak egy újat.



Legutóbb a média területén dolgozó nők esetében szigorítottak. A múlt hónapban kötelezővé tették a női újságírók és műsorvezetők számára a fejkendő viselését.

Az elmúlt húsz évben – még az amerikai jelenlét idején – egy sor kedvező változás történt. A Világbank felmérése alapján 2001 óta a várható élettartam a korábbi 56-ról 64 évre emelkedett.

AZ ANYÁK HALÁLOZÁSI ARÁNYA A FELÉRE CSÖKKENT, AZ ÍRÁSTUDÓK SZÁMA PEDIG A KORÁBBI nyolc SZÁZALÉKRÓL 43 SZÁZALÉKRA NŐTT.

Korábban fontos előrelépés volt, hogy nemcsak duplájára nőtt az általános iskolában tanuló lányok száma, hanem egyre több lány járhatott egyetemre is.