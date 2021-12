Sokat ígérő időkapszulát találtak a bukott tábornok szobrának talapzatában

Egy második, több mint 130 éves időkapszulát is találtak Robert E. Lee tábornok szeptemberben ledöntött szobrának talapzatában az amerikai Virginia állam fővárosában, Richmondban. Az amerikai szövetségi állam kormányzója, Ralph Northam szerint ez lehet az igazi, amelyet oly lázasan kerestek.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

A déli rabszolgatartó Konföderáció tábornokának 1887-ben emelt emlékmű 12 méter magas talapzatában már a múlt héten rábukkantak egy időkapszulára – emlékeztet az MTI –, de annak sem mérete, sem tartalma nem egyezett meg azzal, amit a korabeli sajtóban írtak róla, és folytatták a keresést.

Múlt szerdán több órán keresztül online közvetítették, amint a restaurátorok átnedvesedett tárgyakat vesznek elő az ólom tárolóból. Találtak egy 1875-ös almanachot, két másik könyvet, egy brit pénzérmét és egy fotót, amelyen a szobor elkészítésében közreműködő kőfaragó látható. A műemlékvédelmi hatóság közölte, hogy érdekes összeállításról van szó, de ez nem az, amit kerestek.

Ezt az időkapszulát valószínűleg egy vagy több, az építkezést felügyelő személy rejtette el a talapzatban.

Végül hétfőn a talapzat egy gránittal körülzárt részében, a talajszint magasságában, vízben ázva találtak egy rézládát, amely Ralph Northam ujjongó Twitter-üzenete szerint az eredeti, hivatalos időkapszula lehet. A ládát kedden délután nyitják fel egy laboratóriumban, de már megröntgenezték, és szakértők szerint vélhetően a korabeli sajtóban leírt tárgyakat tartalmazza, köztük egy fotót a koporsójában fekvő egykori amerikai elnökről, a meggyilkolt Abraham Lincolnról, érméket, könyveket, gombokat és polgárháborús lőszert.

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.



The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o